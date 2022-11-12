Dorukhan Toköz yeniden ameliyat oldu!

İKİNCİ KEZ AMELİYAT OLDU
Zorlu ameliyatın ardından tedavi sürecini Trabzon'da geçiren Dorukhan Toköz'ün, kontroller sırasında sol dizinde operasyon geçirdiği bölgede ameliyat sonrası yeni kistik yapılar oluştuğu tespit edildi. Yeniden bıçak altına yatan Dorukhan'ın operasyon geçirdiği bölgedeki kistik oluşumlar ikinci ameliyatla temizlendi.
MAYIS AYINDA YENİDEN DÖNEBİLİR
Trabzonspor'da bu sezon 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri, 1'i Süper Kupa, 4'ü Süper Lig olmak üzere toplam 7 resmi müsabakaya çıkan oyuncunun tedavi süreci uzadı. Nisan ayında sahalara dönmesi ön görülen Dorukhan'ın, son ameliyatın da etkisiyle Mayıs ayında sahalara dönmesi bekleniyor.