Haberler Trabzonspor Dorukhan Toköz yeniden ameliyat oldu!

Dorukhan Toköz yeniden ameliyat oldu!

Trabzonspor’da sol diz ön çapraz bağında yaralanma ve dış menisküsünde yırtık nedeniyle Eylül ayında operasyon geçiren Dorukhan Toköz, yeniden ameliyat edildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2022 Cumartesi 18:15 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2022 Cumartesi 18:16
Dorukhan Toköz yeniden ameliyat oldu!
Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında deplasmanda oynanan Ümraniyespor maçında sakatlanan Trabzonsporlu Dorukhan Toköz'e, çekilen MR sonucunda sol diz ön çapraz bağ yaralanması ve dış menisküs yırtığı tanısı konuldu. Tecrübeli oyuncu, Eylül ayında İstanbul'da özel bir hastanede dış menisküs tamiri ve artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu operasyonu geçirdi.

İKİNCİ KEZ AMELİYAT OLDU

Zorlu ameliyatın ardından tedavi sürecini Trabzon'da geçiren Dorukhan Toköz'ün, kontroller sırasında sol dizinde operasyon geçirdiği bölgede ameliyat sonrası yeni kistik yapılar oluştuğu tespit edildi. Yeniden bıçak altına yatan Dorukhan'ın operasyon geçirdiği bölgedeki kistik oluşumlar ikinci ameliyatla temizlendi.

MAYIS AYINDA YENİDEN DÖNEBİLİR

Trabzonspor'da bu sezon 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri, 1'i Süper Kupa, 4'ü Süper Lig olmak üzere toplam 7 resmi müsabakaya çıkan oyuncunun tedavi süreci uzadı. Nisan ayında sahalara dönmesi ön görülen Dorukhan'ın, son ameliyatın da etkisiyle Mayıs ayında sahalara dönmesi bekleniyor.
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