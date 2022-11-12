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Dış sahada gol yeme kâbusu

Evindeki maçlarda sadece 4 gol yiyen Karadeniz devi, deplasmanda ise 12 defa rakiplere geçit verdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2022 Cumartesi 06:50
Dış sahada gol yeme kâbusu

TRABZONSPOR bu sezon deplasmanlarda kalesini savunmada başarılı olamıyor. Şenol Güneş Stadı'ndaki Spor Toto Süper Lig maçlarında etkili savunmasıyla dikkat çeken, kalesinde duvar ören ve sadece 4 gol yiyen Karadeniz devi, dış sahada ise 7 maçta rakiplerine 12 kez geçit verdi. Trabzonspor, Avrupa'daki 4 deplasmanda da 10 gol yedi. Dış sahadaki 11 resmi maçta kalesinde 22 gol gördü. Toplam 3 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Dünkü Ankaragücü sınavında bu kez Tolga Ciğerci'nin penaltı golüne engel olamayan Karadeniz devi, yine puan kaybederek taraftarını çok üzdü.


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Bordo-mavili takımda 6 oyuncu eksikti. Sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Edin Visca ve Serkan Asan'ın yanı sıra kart cezalısı Bakasetas ve Trezeguet ile lisansı aktif edilmeyen Bruno Peres, Ankaragücü ile oynanan maçta forma giyemedi.

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