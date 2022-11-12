Bardhi affetmedi

Trabzonspor'un Ankaragücü'yle mücadele ettiği maçta ikinci yarıda kilidi açan isim Enis Bardhi oldu. Ligde 6 maç sonra ilk 11'e dönen Kuzey Makedonyalı yıldız, 70'te sahneye çıktı. Maxi Gomez'in sağdan ortasında savunmanın hatasını değerlendiren ve topu iyi takip eden Bardhi, ağlara yollamayı başardı. Bordo-mavili formayla 2. haftada ligde ilk kez forma giydiği Antalyaspor maçında iki defa fileleri sarsan 27 yaşındaki oyuncu, 3. kez gol sevinci yaşadı. Bardhi'nin toplamda ise 20 maçta 4 golü bulunuyor.