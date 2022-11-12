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Bardhi affetmedi

6 hafta sonra ilk 11’e dönen Makedon yıldız, Gomez’in ortasında takipçiliğini konuşturdu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2022 Cumartesi 06:50
Bardhi affetmedi
Trabzonspor'un Ankaragücü'yle mücadele ettiği maçta ikinci yarıda kilidi açan isim Enis Bardhi oldu. Ligde 6 maç sonra ilk 11'e dönen Kuzey Makedonyalı yıldız, 70'te sahneye çıktı. Maxi Gomez'in sağdan ortasında savunmanın hatasını değerlendiren ve topu iyi takip eden Bardhi, ağlara yollamayı başardı. Bordo-mavili formayla 2. haftada ligde ilk kez forma giydiği Antalyaspor maçında iki defa fileleri sarsan 27 yaşındaki oyuncu, 3. kez gol sevinci yaşadı. Bardhi'nin toplamda ise 20 maçta 4 golü bulunuyor.
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