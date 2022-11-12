1 puana abone

Son şampiyon Trabzonspor, Ankaragücü ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında bir darbe daha aldı. Geçtiğimiz hafta Konyaspor karşılaşmasında da 2 puan kaybeden bordo-mavili takım, başkent temsilcisinin karşısında da etkili bir futbol sergileyemedi. Bakasetas ve Trezeguet gibi önemli futbolcularının cezalı olması nedeniyle hücumda fazla çoğalamayan, pozisyon üretmekte zorlanan Fırtına, ilk devrede Abdülkadir Ömür ile net bir pozsiyon buldu. 10. dakikada Marek Hamsik'in muhteşem pasını alan 23 yaşındaki 10 numanın çaprazdan vuruşu kaleci Bahadır'a çarptı.



DÖNÜŞ FENER İLE

Trabzonspor, Enis Bardhi'nin 70'te attığı golle öne geçti. Ev sahibi sarı-lacivertli takım ise 4 dakika sonra Tolga Ciğerci'nin penaltısıyla karşılık verdi ve puanlar paylaşıldı. Aslında Karadeniz devi, son haftalarda düşüş yaşıyor. en son 2 hafta önce Sivasspor'u mağlup eden Trabzonspor, Süper Lig'deki son 5 maçında 4 beraberlik ve 1 galibiyet aldı. Bu periyotta 8 puan kaybeden bordo- mavililer, zirvenin uzağına düştü. Dünya Kupası arasına moralsiz giren Fırtına, dönüşte Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak.

ABDULLAH AVCI'NIN GELENEĞİ SÜRDÜ

Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı'nın bir geleneği dün de devam etti. Karadeniz devinin hocası, Süper Lig'e yükselen takımlara aynı sezon hiç yenilmedi. A.Gücü de bu yıl çıkmıştı. Fırtına'nın hocası bu periyotta 11 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.



BEKLENEN KADRO İLE SAHAYA ÇIKTI

Teknik direktör Abdullah Avcı, beklenen kadro ile sahaya çıktı. Konya maçından farklı olarak sağ bekte Hüseyin'in yerine Larsen, sol bekte Denswil'in yerine Eren, orta sahada Bakasetas'ın yerine Yazıcı ve sol kanatta da Trezeguet'nin yerine Bardhi forma giydi.



SAVUNMA S.O.S VERİYOR

Bordo-mavili takımın defans hattı tam anlamıyla alarm veriyor. Yenilen birçok golde özellikle savunmacıların bireysel hataları dikkat çekiyor. Daha önce 8 maçta hata yapan ve gol yediren Marc Bartra dün de acemice paslar verdi. Kademeye giremeyen, rahat çalım yiyen 31 yaşındaki İspanyol stoperin, partneri olan Vitor Hugo ile olan uyumsuzluğu dikkat çekiyor.



7 HAFTADIR YENİLMİYOR

Son şampiyon Trabzonspor Spor Toto Süper Lig'de 7 haftadır kaybetmiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı ve öğrencileri bu süreçte 3 galibiyet ve 4 beraberlik aldı... Ankaragücü ise Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmada 1 kez kazandı. 3 de beraberlik elde etti.



YAZICI ORTADA DA PEK ETKİLİ OLAMADI

Karadeniz devine döndüğü andan itibaren sağ ve sol kanatta, forvette forma giyen Yusuf Yazıcı, Bakasetas'ın cezalı olduğu dünkü A.Gücü sınavında ofansif orta sahada oynadı. İlk kez kendi bölgesinde görev yapan 25 yaşındaki 10 numara, yine beklentileri karşılayamayınca 46'da yerini Djaniny'ye bıraktı. Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Yusuf, Sivas ve Konya maçlarında oynamamıştı.