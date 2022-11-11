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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Ankaragücü maçı sonrası konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü'ne konuk oldu. Bordo mavililer Başkent'te 1-1 berabere kalarak zirve yarışında yara aldı. Karşılaşma sonrası Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2022 Cuma 22:29 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2022 Cuma 23:18
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Ankaragücü maçı sonrası konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Bordo mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı maç sonu açıklamalarda bulundu.

İşte Avcı'nın maç sonu sözleri;

Zemin hakkında konuşan Avcı, "Trabzonspor her yarışın içinde vardır, olmaya da devam edecek. İlk yarı iki takım adına da karışıktı. Tatsız tuzsuz bir oyun vardı zeminin de sayesinde. İkinci yarı oyunu kontrol ettik ve golü de bulduk. Ancak çok çabuk gol yedik. Kazanmak için geldik ama 1-1 bitti. Oyuncuların performansından memnunum." dedi.

Zirve yarışı hakkında açıklamalarda bulunan Avcı, "Bu bir devre arası değil aslında. 13 maç oynadık ligde, toplamda da 22 maç. Verilen arada değerlendirmelerimizi yapacağız. Şimdiye kadar çok iyiyiz diyemem ama çok da kötü değiliz. Zaman zaman çıkışlarımız oluyor. Her yarışın içinde olacağız." dedi.

Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası hakkında konuşan Avcı, "2 oyuncumuz Dünya Kupası'na gidiyor ancak toplamda 14 oyuncumuz milli takımlara gidiyor. Dünya Kupası'ndan umarım herkes keyif alır. Dönüşlerde durum değerlendirmesi yapacağız. Umarım Dünya Kupası'nda topun oyunda kaldığı ve güzel oyun konuşulan bir süreç yaşarız." ifadelerini kullandı.

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