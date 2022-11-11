Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Ankaragücü maçı öncesi konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü'ne konuk oluyor. Bordo mavililerde zorlu karşılaşma öncesi teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı'nın açıklamaları;

"Topa sahip olacağız ama belli bir yerde olacağız. Zemin bu anlamda çok sağlıklı durmuyor. Ekrandan güzel gözükebilir ama iyi durmuyor. Çalıştığımız opsiyonlar var. Birçok detaya çalıştık. Vazgeçmeden devam edeceğiz."

"22. resmi maçımıza çıkıyoruz bu sezon. Ömer Erdoğan, ligde oyun kalitesini yükselten hocalardan. Ankaragücü'ne de bir dokunuşu oldu."

"Trabzonspor hiçbir zaman vazgeçmeden devem edecek."

Ara, bize çok iyi gelen bir süreç olacak. 2 sakat oyuncumuz geri dönecek." ifadelerini kullandı.