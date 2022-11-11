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TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Ankaragücü - Trabzonspor maçı saat kaçta? TS maçı hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Trabzonspor, Eryaman Stadyumu'nda Ankaragücü'ne konuk olacak. Kritik müsabakayı Mete Kalkavan yönetecek. Trezeguet ve Anastasios Bakasetas kadroda yer almıyor. Edin Visca, Dorukhan Toköz ve Serkan Asan sakatlıkları sebebiyle maçta süre alamayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ankaragücü - Trabzonspor maçı saat kaçta? TS maçı hangi kanalda?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2022 Cuma 18:30 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2022 Cuma 18:40
TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Ankaragücü - Trabzonspor maçı saat kaçta? TS maçı hangi kanalda?

Ankaragücü - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

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Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında heyecan Ankaragücü - Trabzonspor maçıyla devam ediyor. Çıkış arayan iki ekip de kazanmak için sahada yer alacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Ankaragücü -Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ankaragücü - Trabzonspor maçı 11 Kasım Cuma günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR'DA EKSİKLER CAN SIKIYOR!

Trezeguet ve Anastasios Bakasetas kart cezaları nedeniyle kadroda yer almıyor. Edin Visca, Dorukhan Toköz ve Serkan Asan'ın sakatlıkları sebebiyle oynayamayacak.

MUHTEMEL 11'LER

MKE ANKARAGÜCÜ: Bahadır, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Yasin, Taylan, Tolga, Beridze, Pedrinho, Jese, Sowe.

TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Gbamın, Hamsık, Yusuf, Abdülkadır, Gomez, Umut.

ANKARAGÜCÜ, 12,5 YILDIR RAKİBİNİ YENEMİYOR

MKE Ankaragücü, rakibi karşısında 12,5 yıldır süren galibiyet hasretine de son vermeye çalışacak.

Trabzonspor'la oynadığı son 10 maçta galip gelemeyen başkent ekibi, bordo-mavililer karşısındaki son 3 puanını 1 Mayıs 2010'da Ankara'da 1-0'lık skorla almıştı. Aradan geçen 12,5 yılda 10 kez karşılaşan iki takımın müsabakalarında Trabzonspor rakibi karşısında 7 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

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