TRABZONSPOR HABERLERİ - Başkent'te Fırtına! İşte Abdullah Avcı'nın Ankaragücü maçı 11'i

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Trabzonspor, 14.haftada bu akşam deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Son haftalarda aldığı beraberliklerle lider Fenerbahçe'nin 7 puan gerisine düşen bordo-mavililer, başkentte kazanmaktan başka sonuç düşünmüyor. Hedef; 3 puan ile Dünya Kupası arasına moralli girmek ve sonrasında kızışacak şampiyonluk yarışı için güç kazanmak. Karadeniz ekibinde kritik maç öncesi öncesi sakat ve cezalıların fazla oluşu ise can sıkıyor.



EKSİKLER CAN SIKIYOR



Takımın gol yükünü çeken Trezeguet ve Anastasios Bakasetas bugün kart cezaları nedeniyle kadroda yer almıyor. Edin Visca, Dorukhan Toköz ve Serkan Asan'ın sakatlıkları ise devam ediyor... Konyaspor maçında cezalarını çeken Yusuf Yazıcı ve Eren Elmalı'nın takıma dönmesi ise teselli oldu. Teknik direktör Abdullah Avcı, eksikler nedeniyle ilk onbirde mecburi revizyona gidecek. Eren Elmalı'nın yeniden sol bekteki yerini alması bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER



MKE ANKARAGÜCÜ: Bahadır, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Yasin, Taylan, Tolga, Beridze, Pedrinho, Jese, Sowe.



TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Gbamın, Hamsık, Yusuf, Abdülkadır, Gomez, Umut.