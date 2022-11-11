Haberler Trabzonspor Maçtan sonra 8 gün izin

Maçtan sonra 8 gün izin

Abdullah Avcı, Ankaragücü ile oynanacak olan maçın ardından takıma 8 gün izin verecek. Bordo-mavililer, 21 Kasım tarihinde tekrar bir araya gelerek Dünya Kupası arasındaki çalışmalarına start verecek. 7 gün Trabzon'da çalışacak olan takım ardından Antalya'ya giderek burada kamp yapacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2022 Cuma 06:50
Maçtan sonra 8 gün izin
Abdullah Avcı, Ankaragücü ile oynanacak olan maçın ardından takıma 8 gün izin verecek. Bordo-mavililer, 21 Kasım tarihinde tekrar bir araya gelerek Dünya Kupası arasındaki çalışmalarına start verecek. 7 gün Trabzon'da çalışacak olan takım ardından Antalya'ya giderek burada kamp yapacak.
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