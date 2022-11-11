Gomez sol şeride

Sol kanatta bu akşam kimin oynayacağı henüz netlik kazanmadı. Abdullah Avcı'nın Trezeguet'in yokluğunda bu mevki için Bardhi ve Maxi Gomez arasında kaldığı öğrenildi. Daha önce birçok kez Bardhi'yi sol kanatta görevlendiren Avcı'nın bu kez Umut Bozok – Gomez ikilisini birlikte oynatma düşüncesiyle tercihini Gomez'den yana kullanacağı belirtildi.
Sol kanatta bu akşam kimin oynayacağı henüz netlik kazanmadı. Abdullah Avcı'nın Trezeguet'in yokluğunda bu mevki için Bardhi ve Maxi Gomez arasında kaldığı öğrenildi. Daha önce birçok kez Bardhi'yi sol kanatta görevlendiren Avcı'nın bu kez Umut Bozok – Gomez ikilisini birlikte oynatma düşüncesiyle tercihini Gomez'den yana kullanacağı belirtildi.