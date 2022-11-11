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Gomez sol şeride

Sol kanatta bu akşam kimin oynayacağı henüz netlik kazanmadı. Abdullah Avcı'nın Trezeguet'in yokluğunda bu mevki için Bardhi ve Maxi Gomez arasında kaldığı öğrenildi. Daha önce birçok kez Bardhi'yi sol kanatta görevlendiren Avcı'nın bu kez Umut Bozok – Gomez ikilisini birlikte oynatma düşüncesiyle tercihini Gomez'den yana kullanacağı belirtildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2022 Cuma 06:50
Gomez sol şeride
Sol kanatta bu akşam kimin oynayacağı henüz netlik kazanmadı. Abdullah Avcı'nın Trezeguet'in yokluğunda bu mevki için Bardhi ve Maxi Gomez arasında kaldığı öğrenildi. Daha önce birçok kez Bardhi'yi sol kanatta görevlendiren Avcı'nın bu kez Umut Bozok – Gomez ikilisini birlikte oynatma düşüncesiyle tercihini Gomez'den yana kullanacağı belirtildi.
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