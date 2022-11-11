Haberler Trabzonspor Ankaragücü Trabzonspor maçı - CANLI İZLE 📺 | Ankaragücü - Trabzonspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta? TS maçı canlı takip...

Ankaragücü Trabzonspor maçı - CANLI İZLE 📺 | Ankaragücü - Trabzonspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta? TS maçı canlı takip...

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, Ankaragücü'ne konuk olacak. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak olan müsabakada Trezeguet, Anastasios Bakasetas, Edin Visca, Dorukhan Toköz ve Serkan Asan maçta süre alamayacak. Kritik müsabakada Mete Kalkavan düdük çalacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Ankaragücü - Trabzonspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2022 Cuma 15:56 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2022 Cuma 16:00
Ankaragücü Trabzonspor maçı - CANLI İZLE 📺 | Ankaragücü - Trabzonspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta? TS maçı canlı takip...

Ankaragücü - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

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Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında heyecan Ankaragücü - Trabzonspor maçıyla devam ediyor. Çıkış arayan iki ekip de kazanmak için sahada yer alacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Ankaragücü - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ankaragücü - Trabzonspor maçı 11 Kasım Cuma günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR'DA EKSİKLER CAN SIKIYOR!

Trezeguet ve Anastasios Bakasetas kart cezaları nedeniyle kadroda yer almıyor. Edin Visca, Dorukhan Toköz ve Serkan Asan'ın sakatlıkları sebebiyle oynayamayacak.

MUHTEMEL 11'LER

MKE ANKARAGÜCÜ: Bahadır, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Yasin, Taylan, Tolga, Beridze, Pedrinho, Jese, Sowe.

TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Gbamın, Hamsık, Yusuf, Abdülkadır, Gomez, Umut.

ANKARAGÜCÜ, 12,5 YILDIR RAKİBİNİ YENEMİYOR

MKE Ankaragücü, rakibi karşısında 12,5 yıldır süren galibiyet hasretine de son vermeye çalışacak.

Trabzonspor'la oynadığı son 10 maçta galip gelemeyen başkent ekibi, bordo-mavililer karşısındaki son 3 puanını 1 Mayıs 2010'da Ankara'da 1-0'lık skorla almıştı. Aradan geçen 12,5 yılda 10 kez karşılaşan iki takımın müsabakalarında Trabzonspor rakibi karşısında 7 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

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