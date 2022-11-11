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ANKARAGÜCÜ TRABZONSPOR CANLI 📺 | Ankaragücü - Trabzonspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 14. hafta maçında Ankaragücü ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Trezeguet, Anastasios Bakasetas, Edin Visca, Dorukhan Toköz ve Serkan Asan maçta süre alamayacak. Arda Kardeşler, kritik müsabakada düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ankaragücü - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2022 Cuma 12:13 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2022 Cuma 12:30
ANKARAGÜCÜ TRABZONSPOR CANLI 📺 | Ankaragücü - Trabzonspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Ankaragücü - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

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Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında heyecan Ankaragücü - Trabzonspor maçıyla devam ediyor. Çıkış arayan iki ekip de kazanmak için sahada yer alacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Ankaragücü - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ankaragücü - Trabzonspor maçı 11 Kasım Cuma günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR'DA EKSİKLER CAN SIKIYOR!

Trezeguet ve Anastasios Bakasetas bugün kart cezaları nedeniyle kadroda yer almıyor. Edin Visca, Dorukhan Toköz ve Serkan Asan'ın sakatlıkları sebebiyle oynayamayacak.

MUHTEMEL 11'LER

MKE ANKARAGÜCÜ: Bahadır, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Yasin, Taylan, Tolga, Beridze, Pedrinho, Jese, Sowe.

TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Gbamın, Hamsık, Yusuf, Abdülkadır, Gomez, Umut.

ANKARAGÜCÜ, 12,5 YILDIR RAKİBİNİ YENEMİYOR

MKE Ankaragücü, rakibi karşısında 12,5 yıldır süren galibiyet hasretine de son vermeye çalışacak.

Trabzonspor'la oynadığı son 10 maçta galip gelemeyen başkent ekibi, bordo-mavililer karşısındaki son 3 puanını 1 Mayıs 2010'da Ankara'da 1-0'lık skorla almıştı. Aradan geçen 12,5 yılda 10 kez karşılaşan iki takımın müsabakalarında Trabzonspor rakibi karşısında 7 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

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