Anıtkabir’e gidecekler

Trabzonspor bugünkü maçtan önce Anıtkabir'i ziyaret edecek. Başkan Ahmet Ağaoğlu, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Abdullah Avcı ve takım kaptanı Uğurcan Çakır, Atatürk'ün vefatının 84'ncü yıl dönümü kapsamında Anıtkabir'deki mozeleye çelenk koyup, saygı duruşunda bulunacak.
Trabzonspor bugünkü maçtan önce Anıtkabir'i ziyaret edecek. Başkan Ahmet Ağaoğlu, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Abdullah Avcı ve takım kaptanı Uğurcan Çakır, Atatürk'ün vefatının 84'ncü yıl dönümü kapsamında Anıtkabir'deki mozeleye çelenk koyup, saygı duruşunda bulunacak.