Haberler Trabzonspor Anıtkabir’e gidecekler

Anıtkabir’e gidecekler

Trabzonspor bugünkü maçtan önce Anıtkabir'i ziyaret edecek. Başkan Ahmet Ağaoğlu, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Abdullah Avcı ve takım kaptanı Uğurcan Çakır, Atatürk'ün vefatının 84'ncü yıl dönümü kapsamında Anıtkabir'deki mozeleye çelenk koyup, saygı duruşunda bulunacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2022 Cuma 06:50
Anıtkabir’e gidecekler
Trabzonspor bugünkü maçtan önce Anıtkabir'i ziyaret edecek. Başkan Ahmet Ağaoğlu, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Abdullah Avcı ve takım kaptanı Uğurcan Çakır, Atatürk'ün vefatının 84'ncü yıl dönümü kapsamında Anıtkabir'deki mozeleye çelenk koyup, saygı duruşunda bulunacak.
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