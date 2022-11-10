TRANSFER HABERİ: Onur Bulut bombası! Süper Lig devine gidiyor

Fırtına, devre arası transfer çalışmalarına erkenden başlamış durumda.
Fırtına, devre arası transfer çalışmalarına erkenden başlamış durumda.
Bordo-mavili yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporuna göre hareket ediyor.
Trabzonspor'da yerli futbolculara ayrı bir önem veriliyor.
Hedefteki isimlerden biri de Kayserispor forması giyen Onur Bulut.
Karadeniz devinin kurmaylarının, 28 yaşındaki sağ bek için sarı-kırmızılı kulüp ile temaslara başladığı dile getirildi.
Bordo-mavililerden konu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
Gelen haberlere göre taraflar anlaşmak üzere.
Temasların devam ettiği, arada küçük detayların kaldığı ve transferde mutlu sonun çok yakın olduğu belirtiliyor.
HAYIRLISI OLSUN
Kulüplerin anlaşmasından sonra Fırtına, Onur ile masaya oturacak.
1.79 boyundaki oyuncu daha önce yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz dönem Trabzonspor beni istemişti. Kulübüm nasıl uygun görürse ona göre davranırım. Hayırlısı olsun" diyerek yeşil ışık yakmıştı.
Onur'un Kayserispor ile 30 Haziran 2023'e kadar sözleşmesi var.
Bu sezon 12 maçta görev alan 28 yaşındaki futbolcu; 2 gol, 1 asist üretti.
Onur'un güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro.
Kayserispor ile 54 maça çıkan Onur, 3 gol attı.
Başarılı oyuncunun 10 da asisti bulunuyor.