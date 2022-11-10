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TRANSFER HABERİ: Onur Bulut bombası! Süper Lig devine gidiyor

Son dakika spor haberi: Trabzonspor, Kayserispor'un sağ beki Onur Bulut için hamle yaptı. Karadeniz devinin kurmayları, 28 yaşında olan savunma futbolcusu için sarı-kırmızı kulüp ile el sıkışmak üzere. Sözleşmesi 2023’te bitecek Onur, transfere yeşil ışık yaktı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2022 Perşembe 06:50
TRANSFER HABERİ: Onur Bulut bombası! Süper Lig devine geliyor

Fırtına, devre arası transfer çalışmalarına erkenden başlamış durumda.

TRANSFER HABERİ: Onur Bulut bombası! Süper Lig devine geliyor

Bordo-mavili yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporuna göre hareket ediyor.

TRANSFER HABERİ: Onur Bulut bombası! Süper Lig devine geliyor

Trabzonspor'da yerli futbolculara ayrı bir önem veriliyor.

TRANSFER HABERİ: Onur Bulut bombası! Süper Lig devine geliyor

Hedefteki isimlerden biri de Kayserispor forması giyen Onur Bulut.

TRANSFER HABERİ: Onur Bulut bombası! Süper Lig devine geliyor

Karadeniz devinin kurmaylarının, 28 yaşındaki sağ bek için sarı-kırmızılı kulüp ile temaslara başladığı dile getirildi.

TRANSFER HABERİ: Onur Bulut bombası! Süper Lig devine geliyor

Bordo-mavililerden konu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

TRANSFER HABERİ: Onur Bulut bombası! Süper Lig devine geliyor

Gelen haberlere göre taraflar anlaşmak üzere.

TRANSFER HABERİ: Onur Bulut bombası! Süper Lig devine geliyor

Temasların devam ettiği, arada küçük detayların kaldığı ve transferde mutlu sonun çok yakın olduğu belirtiliyor.

TRANSFER HABERİ: Onur Bulut bombası! Süper Lig devine geliyor

HAYIRLISI OLSUN
Kulüplerin anlaşmasından sonra Fırtına, Onur ile masaya oturacak.

TRANSFER HABERİ: Onur Bulut bombası! Süper Lig devine geliyor

1.79 boyundaki oyuncu daha önce yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz dönem Trabzonspor beni istemişti. Kulübüm nasıl uygun görürse ona göre davranırım. Hayırlısı olsun" diyerek yeşil ışık yakmıştı.

TRANSFER HABERİ: Onur Bulut bombası! Süper Lig devine geliyor

Onur'un Kayserispor ile 30 Haziran 2023'e kadar sözleşmesi var.

TRANSFER HABERİ: Onur Bulut bombası! Süper Lig devine geliyor

Bu sezon 12 maçta görev alan 28 yaşındaki futbolcu; 2 gol, 1 asist üretti.

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