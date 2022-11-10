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Trabzonspor Ankaragücü maçı için kente gitti!

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maç için Ankara'ya gitti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2022 Perşembe 17:46
Trabzonspor Ankaragücü maçı için kente gitti!

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde son hazırlıklarını tamamlayan oyuncular, daha sonra Türk Hava Yolları'na ait özel uçak ile Ankara'ya hareket etti.

Bordo-mavili takımın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Hakan Aydın, Jens Stryger Larsen, Vitor Hugo, Stefano Denswil, Hüseyin Türkmen, Marc Bartra, Eren Elmalı, Emmanouil Siopis, Doğucan Haspolat, Marek Hamsik, Gbamin, Enis Bardhi, Abdülkadir Ömür, Montassir Lahtimi, Yusuf Erdoğan, Yusuf Yazıcı, Djaniny Semedo, Umut Bozok, Maxi Gomez, Naci Ünüvar."

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