Sahipsiz topların kralı Siopis

Süper Lig'de bu sezon özellikle Gbamin'in forma giymeye başlamasından sonra daha az süre alan Siopis, oynadığı maçlardaki hırsı ve enerjisiyle dikkat çekiyor. 28 yaşındaki yıldız, ligde 90 dakika başına rakip sahada en fazla (5.49) sahipsiz top kazanan orta saha olmayı başardı. Siopis'i 4.7 ile Kasımpaşa'dan Tirpan, 3.93 ile F.Bahçe'den Crespo ve 3.87 ile Antalyaspor'dan Soner takip etti. Abdullah Avcı'nın Siopis ile Gbamin arasında sezon içerisinde birçok kez tercih yapması bekleniyor. İkili arasındaki rekabet teknik ekibi memnun ediyor.