Haberler Trabzonspor Sahipsiz topların kralı Siopis

Sahipsiz topların kralı Siopis

Siopis, maçlarda 5.49 sahipsiz top kapma oranıyla Süper Lig’in zirvesinde yer alıyor... Yunan yıldızı 4.7 ile Tirpan takip ediyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2022 Perşembe 06:50
Sahipsiz topların kralı Siopis

Süper Lig'de bu sezon özellikle Gbamin'in forma giymeye başlamasından sonra daha az süre alan Siopis, oynadığı maçlardaki hırsı ve enerjisiyle dikkat çekiyor. 28 yaşındaki yıldız, ligde 90 dakika başına rakip sahada en fazla (5.49) sahipsiz top kazanan orta saha olmayı başardı. Siopis'i 4.7 ile Kasımpaşa'dan Tirpan, 3.93 ile F.Bahçe'den Crespo ve 3.87 ile Antalyaspor'dan Soner takip etti. Abdullah Avcı'nın Siopis ile Gbamin arasında sezon içerisinde birçok kez tercih yapması bekleniyor. İkili arasındaki rekabet teknik ekibi memnun ediyor.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Enner Valencia, Fenerbahçe tarihine geçiyor! Fırtına gibi başladı o isimleri geride bırakacak...
'Yağ'lı para! Gökçe Bahadır ve eşi Emir Ersoy Bodrum'dan zeytinlik satın aldı
İşte Beşiktaş - Serik Belediyespor maçının özeti
Onur Bulut bombası! Süper Lig devine gidiyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Onur Bulut bombası! Süper Lig devine gidiyor
Visca’nın durumu iyi
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (9 Kasım)
Dolmabahçe Sarayı giriş ücretli mi, ne kadar?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dikkat çeken sözler! "Süre almaya hazır gibi" Dikkat çeken sözler! "Süre almaya hazır gibi" 07:35
Top hırsızı Sacha Boey Top hırsızı Sacha Boey 06:24
Hamsik devre arasında! Hamsik devre arasında! 06:13
Muriqi attı Atletico yıkıldı! Muriqi attı Atletico yıkıldı! 01:28
Muriqi attı Atletico yıkıldı! Muriqi attı Atletico yıkıldı! 01:28
Eski F.Bahçeli G.Saray yolunda! Eski F.Bahçeli G.Saray yolunda! 01:24
Daha Eski
Jesus'un kariyerinde dikkat çeken istatistik! Jesus'un kariyerinde dikkat çeken istatistik! 01:13
Liverpool penaltılarla üst turda! Liverpool penaltılarla üst turda! 01:13
Liverpool penaltılarla üst turda! Liverpool penaltılarla üst turda! 01:12
Fiorentina hata yapmadı Fiorentina hata yapmadı 01:05
Inter şov yaparak kazandı! Inter şov yaparak kazandı! 01:03
Napoli'den Arda için teklif! Devasa bütçe ayrıldı Napoli'den Arda için teklif! Devasa bütçe ayrıldı 01:02