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Umut sınıfı geçemedi

Sezon başında büyük beklentilerle alınan Umut Bozok beklenen katkıyı sağlayamadı. Geçen sezon Kasımpaşa formasıyla Süper Lig'de 38 maçta 20 kez fileleri sarsarak kral olan 26 yaşındaki forvet, bordo-mavili forma ile 8 karşılaşmaya çıktı ve 2 gol attı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2022 Çarşamba 06:50
Umut sınıfı geçemedi
Sezon başında büyük beklentilerle alınan Umut Bozok beklenen katkıyı sağlayamadı. Geçen sezon Kasımpaşa formasıyla Süper Lig'de 38 maçta 20 kez fileleri sarsarak kral olan 26 yaşındaki forvet, bordo-mavili forma ile 8 karşılaşmaya çıktı ve 2 gol attı.
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