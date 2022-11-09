Umut sınıfı geçemedi

Sezon başında büyük beklentilerle alınan Umut Bozok beklenen katkıyı sağlayamadı. Geçen sezon Kasımpaşa formasıyla Süper Lig'de 38 maçta 20 kez fileleri sarsarak kral olan 26 yaşındaki forvet, bordo-mavili forma ile 8 karşılaşmaya çıktı ve 2 gol attı.
Sezon başında büyük beklentilerle alınan Umut Bozok beklenen katkıyı sağlayamadı. Geçen sezon Kasımpaşa formasıyla Süper Lig'de 38 maçta 20 kez fileleri sarsarak kral olan 26 yaşındaki forvet, bordo-mavili forma ile 8 karşılaşmaya çıktı ve 2 gol attı.