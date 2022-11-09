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Trabzonspor’a yeni oran

Spor Toto Süper Lig'in ilk 13 haftası geride kaldı. İddia Risk Yönetimi, şampiyonluk oranlarını güncelledi. Lider Fenerbahçe'nin oranı 1.95. Trabzonspor'un ise 6.00 olarak belirlendi. Hemen her hafta alınan sonuçlar sonrası bu oranlarda değişimler yaşanıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2022 Çarşamba 06:50
Trabzonspor’a yeni oran
Spor Toto Süper Lig'in ilk 13 haftası geride kaldı. İddia Risk Yönetimi, şampiyonluk oranlarını güncelledi. Lider Fenerbahçe'nin oranı 1.95. Trabzonspor'un ise 6.00 olarak belirlendi. Hemen her hafta alınan sonuçlar sonrası bu oranlarda değişimler yaşanıyor.
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