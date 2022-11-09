Haberler Trabzonspor İbre tersine döndü

İbre tersine döndü

Geçen sezon 13. haftada en yakın rakibine 7 puan fark atan Trabzonspor, bu yıl aynı hafta sonunda lider F.Bahçe’nin 7 puan gerisinde.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2022 Çarşamba 06:50
İbre tersine döndü
Son şampiyon Trabzonspor, 2022-23'ün ilk 13 haftası sonunda zirvenin 7 puan gerisine düştü. Geçen yıl 9. haftada F.Bahçe'yi yenerek liderliğe yükselen Karadeniz devi, 12 maç sonunda en yakın rakibi Hatayspor'a 7 puan fark atmıştı. Galatasaray'a 9, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ise 10 puan önünde ilk 12 haftayı kapatan bordo-mavililer, bu yıl geride kaldı. Kanarya 29 puanla zirvede, son şampiyon 22 puanla 7. sırada yer aldı. G.Saray 24 puanla 3. sırada, Beşiktaş da averajla Fırtına'nın 1 basamak üzerinde yer alıyor.
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