Haberler Trabzonspor Djaniny 17 maçta ‘0’ çekti!

Djaniny 17 maçta ‘0’ çekti!

Şampiyonluk yılında etkili bir performans sergileyen Djaniny bu yıl siftah yapamadı. Sözleşmesi yıllık 1.6 milyon euro'dan 2025'e kadar uzatılan Yeşil Burun Adalı santrfor bu sezon 17 maçta ne gol atabildi ne de asist üretebildi. Geçen yıl ise 30 karşılaşmada 10 gol ve 3 asistle oynamıştı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2022 Çarşamba 06:50
Djaniny 17 maçta ‘0’ çekti!
Şampiyonluk yılında etkili bir performans sergileyen Djaniny bu yıl siftah yapamadı. Sözleşmesi yıllık 1.6 milyon euro'dan 2025'e kadar uzatılan Yeşil Burun Adalı santrfor bu sezon 17 maçta ne gol atabildi ne de asist üretebildi. Geçen yıl ise 30 karşılaşmada 10 gol ve 3 asistle oynamıştı.
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