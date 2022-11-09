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Basel'i Trabzonspor korkusu sardı! İşte o manşetler...

Avrupa'da yoluna Konferans Ligi'nden devam edecek olan temsilcimiz Trabzonspor, İsviçre temsilcisi Basel'le eşleşti. Bordo mavili ekibin UEFA Konferans Ligi Play-Off turunda Basel'le karşılaşacak olması İsviçre'de büyük yankı uyandırdı. Basının ortak görüşü, Karadeniz devinin gerçekten çok zor bir rakip olduğu yönünde İşte Fırtına ile ilgili atılan o manşetler ve yapılan yorumlar... (Trabzonspor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2022 Çarşamba 06:50
Basel'i Trabzonspor korkusu sardı! İşte o manşetler...

Bordo mavililer ilk maçı 16 Şubat'ta Trabzon'da oynayacak. Eşleşmenin rövanş mücadelesi ise 23 Şubat'ta İsviçre'de.

Basel'i Trabzonspor korkusu sardı! İşte o manşetler...

İsviçre basını bu kurayı kendi takımları için 'Şanssız' şeklinde yorumladı.

Basel'i Trabzonspor korkusu sardı! İşte o manşetler...

İsviçre basınının Trabzonspor-Basel eşleşmesine dair haberleri şu şekilde:

Basel'i Trabzonspor korkusu sardı! İşte o manşetler...

BLICK: NAHOŞ BİR KURA

"Basel, Konferans Ligi play-off turunda pek çok zayıf rakip arasında Trabzonspor gibi güçlü bir takıma rakip oldu.

Basel'i Trabzonspor korkusu sardı! İşte o manşetler...

Trabzonspor, Basel için en nahoş takımlardan biri. Liman kenti Trabzon'dan gelen kulüp, şaşırtıcı bir şekilde geçen yıl sekiz puan farkla Türkiye şampiyonu oldu.

Basel'i Trabzonspor korkusu sardı! İşte o manşetler...

Basel, şu ana kadar iki kez Trabzonspor ile karşılaştı: 2019-20 Avrupa Ligi'nde birlikte aynı gruptaydılar.

Basel'i Trabzonspor korkusu sardı! İşte o manşetler...

Basel ekibi evinde oynadığı maçı 2-0 kazandı, deplasmanda ise 2-2 berabere kaldı."

Basel'i Trabzonspor korkusu sardı! İşte o manşetler...

BAZ SPORT: KOLAY OLMAYACAK

"Konferans Ligi playoff turunda Basel, Türkiye temsilcisiyle karşı karşıya gelecek.

Basel'i Trabzonspor korkusu sardı! İşte o manşetler...

Kadro listesine bakıldığında 16 ve 23 Şubat'taki iki düellonun Basel için kolay olmayacağı görülüyor.

Basel'i Trabzonspor korkusu sardı! İşte o manşetler...

Eski Dortmund defans oyuncusu Marc Bartra, eski Valencia oyuncusu Maxi Gomez veya Slovakyalı Marek Hamsik gibi oyuncular uluslararası futbolda iyi bilinir.

Basel'i Trabzonspor korkusu sardı! İşte o manşetler...

Ancak Konferans Ligi'nin bir takımı olarak Basel'in zaten büyük bir avantajı var: İlk maç Türkiye'de, ikinci maç Basel'de oynanacak."

Basel'i Trabzonspor korkusu sardı! İşte o manşetler...

LE NOUVELLISTE: ZOR BİR RAKİP

"Basel'in Konferans Ligi'nde son 16 turuna giden yolu Türkiye'den geçecek.

Basel'i Trabzonspor korkusu sardı! İşte o manşetler...

Basel, son 16 turunda, playoff'lar için zor olan bir rakiple eşleşti. Şampiyon Trabzonspor, Avrupa Ligi H Grubu'nu 3. sırada bitirerek Konferans Ligi'ne geri döndü.

Basel'i Trabzonspor korkusu sardı! İşte o manşetler...

Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı takım, Avrupa Ligi'nde serüvenini sürdüren Ferencvaros ve Monaco'dan 1 puan daha az olmak üzere 9 puan topladı.

Basel'i Trabzonspor korkusu sardı! İşte o manşetler...

Basel için gerçekten de zor bir rakip Trabzonspor."

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