Trabzonspor'da hayal kırıklığı

2-0 öne geçtiği Konya maçını 2-2 tamamlayan Trabzonspor, ligde son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 beraberlik alarak 6 puan kaybetti. Özellikle Konya karşısında 2 farklı skorla öndeyken kaçırılan galibiyet camiada büyük hayal kırıklığı oluşturdu. Taraftarlar teknik direktör Abdullah Avcı'yı oyuncu tercihleri nedeniyle eleştirdi. Bireysel anlamda performans düşüklüğü yaşayan isimlere tepki gösterdi. Sosyal medyadan yapılan eleştirilerde en çok Yusuf Erdoğan ve Bartra tepki aldı. Trezeguet ise övüldü.