Trabzonspor'da Bakasetas kasırgası!

Bakasetas durdurulamıyor... Avrupa Ligi'nde oynanan 6 grup maçında da skor katkısı veren ve tarihe geçen Yunan maestro, Konyaspor'u da boş geçmedi. Bakasetas, 15. dakikada penaltıdan rakip fileleri havalandırırken, bu sezon ligde 4. kez beyaz noktadan gol sevinci yaşadı. 29 yaşındaki 10 numara, toplamda gol sayısını 9'a çıkardı. Bakasetas'ın 7 de asisti bulunuyor. 20 maçlık periyotta gösterdiği performansla Trabzonspor'u sırtlayan Bakasetas, ikinci yarıda ceza sahası dışından 2 kez kaleyi yoklarken, Sehic'i geçemedi.