Trezeguet yıkıldı

Trabzonspor'un başarılı ismi Trezeguet, Konyaspor karşısında atılan iki golde de pay sahibi oldu. 11. dakikada yerde kalan ve takımına penaltı kazandıran Mısırlı yıldız, 27. dakikada ise kazanılan penaltı vuruşunu gole çevirdi. Süper Lig'deki 4. golünü ağlara bırakan Trezeguet bu golün ardından da Konya kalesini sıkıştırsa da Sehic'i bir türlü aşamadı. Maç sonunda kaybedilen 2 puan kadar, cezalı duruma düşmesi nedeniyle de oldukça üzgündü. Başarılı futbolcunun bu sezon ligde bir de asisti bulunuyor.
Trabzonspor'un başarılı ismi Trezeguet,Konyaspor karşısındaatılan iki golde de paysahibi oldu. 11. dakikadayerde kalan ve takımınapenaltı kazandıran Mısırlıyıldız, 27. dakikada ise kazanılanpenaltı vuruşunugole çevirdi. Süper Lig'deki4. golünü ağlara bırakanTrezeguet bu golün ardındanda Konya kalesini sıkıştırsada Sehic'i bir türlüaşamadı. Maç sonundakaybedilen 2 puan kadar,cezalı duruma düşmesinedeniyle de oldukça üzgündü.Başarılı futbolcununbu sezon ligde bir deasisti bulunuyor.