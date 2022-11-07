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Trezeguet yıkıldı

Trabzonspor'un başarılı ismi Trezeguet, Konyaspor karşısında atılan iki golde de pay sahibi oldu. 11. dakikada yerde kalan ve takımına penaltı kazandıran Mısırlı yıldız, 27. dakikada ise kazanılan penaltı vuruşunu gole çevirdi. Süper Lig'deki 4. golünü ağlara bırakan Trezeguet bu golün ardından da Konya kalesini sıkıştırsa da Sehic'i bir türlü aşamadı. Maç sonunda kaybedilen 2 puan kadar, cezalı duruma düşmesi nedeniyle de oldukça üzgündü. Başarılı futbolcunun bu sezon ligde bir de asisti bulunuyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2022 Pazartesi 06:50
Trezeguet yıkıldı
Trabzonspor'un başarılı ismi Trezeguet, Konyaspor karşısında atılan iki golde de pay sahibi oldu. 11. dakikada yerde kalan ve takımına penaltı kazandıran Mısırlı yıldız, 27. dakikada ise kazanılan penaltı vuruşunu gole çevirdi. Süper Lig'deki 4. golünü ağlara bırakan Trezeguet bu golün ardından da Konya kalesini sıkıştırsa da Sehic'i bir türlü aşamadı. Maç sonunda kaybedilen 2 puan kadar, cezalı duruma düşmesi nedeniyle de oldukça üzgündü. Başarılı futbolcunun bu sezon ligde bir de asisti bulunuyor.
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