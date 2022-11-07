Sehic duvarı

Konyasporkalecisi Sehic, dün muhteşem bir performans gösterdi. 34 yaşındaki Boşnak eldiven, 25. dakikada Marek Hamsik'in şutunu olağanüstü bir şekilde çıkardı. 1.90 boyundaki eldiven, özellikle ikinci devrede kurtarış şov yaptı. Karadeniz devinin 8 isabetli şutunu çıkaran Sehic, bazı pozisyonlarda sakatlanma pahasına toplara müdahale etti. Sadece 2 penaltıda geçit veren tecrübeli kaleci, yeşil- mavili takımın aldığı 1 puanda başrolde yer aldı. Sehic maç sonrası, "Burada yenilmemek önemliydi" ifadelerini kullandı.