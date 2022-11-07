Haberler Trabzonspor Sehic duvarı

Sehic duvarı

Konyaspor kalecisi Sehic, dün muhteşem bir performans gösterdi. 34 yaşındaki Boşnak eldiven, 25. dakikada Marek Hamsik'in şutunu olağanüstü bir şekilde çıkardı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2022 Pazartesi 06:50
Sehic duvarı

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler
Konyaspor kalecisi Sehic, dün muhteşem bir performans gösterdi. 34 yaşındaki Boşnak eldiven, 25. dakikada Marek Hamsik'in şutunu olağanüstü bir şekilde çıkardı. 1.90 boyundaki eldiven, özellikle ikinci devrede kurtarış şov yaptı. Karadeniz devinin 8 isabetli şutunu çıkaran Sehic, bazı pozisyonlarda sakatlanma pahasına toplara müdahale etti. Sadece 2 penaltıda geçit veren tecrübeli kaleci, yeşil- mavili takımın aldığı 1 puanda başrolde yer aldı. Sehic maç sonrası, "Burada yenilmemek önemliydi" ifadelerini kullandı.
DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberleri: Galatasaray yenilgisinden sonra Şenol Güneş neşteri vurdu! Beşiktaş’ta şok eden ayrılık gerçekleşiyor…
Ajda Pekkan'ın ultra lüks villasına Mauro Icardi talip oldu
Jesus Sivas 11'ini belirledi! O isim...
Kartal'ın derbi kabusu! Son 15 maçta sadece...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yalnız bu maçın değil sezonun en büyük problemi...
Fırtına avantajı koruyamadı!
Canlı altın fiyatları (7 Kasım Pazartesi)
İstanbul su kesintisi olan ilçeler (7 Kasım 2022)
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yalnız bu maçın değil sezonun en büyük problemi... Yalnız bu maçın değil sezonun en büyük problemi... 07:47
Betis ile Sevilla puanları paylaştı! Betis ile Sevilla puanları paylaştı! 01:17
Betis ile Sevilla puanları paylaştı! Betis ile Sevilla puanları paylaştı! 01:16
Marsilya rahat nefes aldı! Marsilya rahat nefes aldı! 01:03
Marsilya rahat nefes aldı! Marsilya rahat nefes aldı! 01:03
Ali Koç'un ayak parmağı kırıldı! Ali Koç'un ayak parmağı kırıldı! 00:43
Daha Eski
Fırtına'ya verilen 2. penaltı kararı doğru mu? Toroğlu değerlendirdi Fırtına'ya verilen 2. penaltı kararı doğru mu? Toroğlu değerlendirdi 00:40
Derbide kazanan Juve! Derbide kazanan Juve! 00:40
Sorumlusu Valerien Ismael! Şenol Güneş kolları sıvadı Sorumlusu Valerien Ismael! Şenol Güneş kolları sıvadı 00:38
Derbide kazanan Juve! Derbide kazanan Juve! 00:37
Fırtına'ya verilen 2. penaltı kararı doğru mu? Toroğlu değerlendirdi Fırtına'ya verilen 2. penaltı kararı doğru mu? Toroğlu değerlendirdi 00:33
Toroğlu Konyaspor'un 2. golünü yorumladı! Gol nizami mi? Toroğlu Konyaspor'un 2. golünü yorumladı! Gol nizami mi? 00:21