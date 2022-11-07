Organ bağışı çağrısı

Bağışladığı organlarıyla 6 kişiye hayat veren minik taraftar Ömer Asaf, Konyaspor maçında unutulmadı. Maç öncesinde Asaf'ın ve bazı Trabzonsporlu futbolcuların organ bağışıyla ilgili görüşlerinin yer aldığı video dev ekrandan yansıtıldı ve organ bağışına destek çağrısında bulunuldu.
Bağışladığıorganlarıyla 6 kişiye hayat veren minik taraftar Ömer Asaf, Konyaspor maçında unutulmadı. Maç öncesinde Asaf'ın ve bazı Trabzonsporlu futbolcuların organ bağışıyla ilgili görüşlerinin yer aldığı video dev ekrandan yansıtıldı ve organ bağışına destek çağrısında bulunuldu.