Mecburi 4 değişim

Abdullah Avcı, Ferencvaros maçının 11'ine göre Konya karşısında mecburi değişikliklere gitti. Yusuf Yazıcı ve Eren cezalı olduğu için, üç yerli mecburiyeti nedeniyle sağ bekte Larsen'in yerine Hüseyin, sol bekte Eren'in yerine Denswil, orta sahada Siopis'in yerine Gbamin, forvette de Yusuf'un yerine Gomez forma giydi.
Abdullah Avcı, Ferencvaros maçının 11'ine göre Konya karşısında mecburi değişikliklere gitti. Yusuf Yazıcı ve Eren cezalı olduğu için, üç yerli mecburiyeti nedeniyle sağ bekte Larsen'in yerine Hüseyin, sol bekte Eren'in yerine Denswil, orta sahada Siopis'in yerine Gbamin, forvette de Yusuf'un yerine Gomez forma giydi.