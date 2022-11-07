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Hata makinesi Bartra

Konyaspor karşısında 2-0 öne geçen Trabzonspor, 1 puana razı oldu. Bartra dün de hataları ile saç baş yoldurdu, taraftarı çıldırttı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2022 Pazartesi 06:50
Hata makinesi Bartra

Trabzonspor, bu sezona 13 yeni transferle başlamıştı. Bunlardan biri de Real Betis'ten alınan Bartra'ydı. İspanyol stoper, bonuslarla yıllık 2.3 milyon euro'dan 3 senelik imza attı. Geçmişinde Barcelona gibi dev takımlar bulunan Bartra, geldiği günden bu yana saç baş yolduruyor. Dün de Diouf'un iki golünde de pozisyonu izleyen 1.84 boyundaki savunmacı, takımı birçok maçta yaktı. Kritik hatalar yapan, adam kaçıran, 'pozisyonları izleyen' Bartra ilk bombasını 5-2 kaybedilen 3. haftadaki Antalya maçında yaptı. Golü atan Gökdeniz'i kaçırdı. 6. haftada 3-2 kaybedilen Adana Demir sınavında, 3. golde Samet'i kaçırdı.

SAVUNMADA EN ZAYIF HALKA OLDU

3-2 kazanılan G.Antep maçında çalım yiyerek gole sebep oldu. 2-1 galip bitiren 8. haftadaki Kayseri karşılaşmasında golü atan Gavranovic'e müdahalede bulunmadı. 10. haftada 2-2 biten Beşiktaş derbisinde Larsen'in kendi kalesine attığı golde müdahalede geciken Bartra, 2. golde de Weghorst'un kafa vuruşuna engel olamadı. 3-2 kaybedilen Ferencvaros maçında adama 'Geç gol at' dercesine müdahalede gecikti. 3-1 kaybedilen Monaco maçında 1. golde Ben Yedder'den çalım yiyen, 2. golde penaltı yaptıran, 3. golde topa müdahale etmeyen Bartra, 2-1 kaybedilen Kızılyıldız sınavında Pesic'i kaçırdı.

ÖMÜR ÇIKTI KONYA RAHATLADI

Karadeniz devinin yıldızı Abdülkadir Ömür, dün ilk yarıda görev yaptı. Ferencvaros maçının ardından dün de son derece istekli ve üretken bir futbol sergileyen 23 yaşındaki orta saha, ikinci devreye çıkmadı. Genç futbolcunun ağrıları nedeniyle kenara alındığı belirtildi. Ömür çıkınca Konya o kanadı rahat kullandı.

AKYAZI KALESİ: 31 MAÇLIK SÜPER SERİ

Konya ile berabere kalan Trabzonspor, Şenol Güneş Stadı'ndaki yenilmeme serisini 31 maça çıkardı. Bordo-mavililer, en son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan sonra sahasında 609 günlük sürede hiç kaybetmedi. Trabzonspor, iç sahadaki son 31 karşılaşmasında 19 galibiyet, 12 beraberlik elde etti.

İLK KEZ İKİ GOL YEDİ

Fırtına dünkü maç öncesi 9 iç saha maçının 7'sinde gol yememişti. Ligde 5 maçta 2, Avrupa'da ise 4 maçta 1 kez geçit veren Trabzonspor, dün Konya'dan 2 gol birden yedi.

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