Haberler Trabzonspor "Bu sonuç kabul edilemez"

"Bu sonuç kabul edilemez"

Teknik Direktör Avcı, 2 puan kaybına isyan etti. Oyuna iyi başladıklarını ve 2 gol bulduklarını kaydeden başarılı teknik adam, “Bu goller bizi rehavete itti. Sahamızda puan kaybetmememiz gerekiyordu. Üzgünüz” dedi. Avcı, hakem Zorbay Küçük’ü de eleştirdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2022 Pazartesi 06:50
"Bu sonuç kabul edilemez"

Trabzonspor, Konyaspor karşısında galibiyeti kaçırırken teknik direktör Abdullah Avcı, kritik puanlar kaybettiklerini söyledi. Rakip karşısında oyuna iyi başladıklarını ifade eden bordo-mavili çalıştırıcı, "Konya karşısında baskılı başladık ve 2-0 öne geçmeyi başardık. Bu skorun ardından oyuncularım geriye yaslandı. Goller bizi rehavete itti. Sahamızda puan kaybetmememiz gereken bir karşılaşmaydı. 2-0 öne geçtiysek bunu korumamız gerekiyor. Takım olarak üzgünüz. Tribünlere gelen taraftarlarımıza galibiyet hediye etmek isterdik" dedi.

4 DAKİKA SÜRDÜ

Konyaspor'un da iyi bir futbol sergilediğini ve oyuna ortak olmayı başardığını kaydeden Avcı, hakem Zorbay Küçük'e tepki gösterdi. Özellikle Diouf'un attığı golün incelemesinin 4 dakika sürmesine bir anlam veremediklerini kaydeden Abdullah Avcı sözlerini şöyle sürdürdü: Maçların ardından hakemler hakkında konuşmak istemiyorum. Ancak sahada hakemlik açısından kötü bir yönetim vardı. İkinci golde top Diouf'un koluna çarpıp ağlara gidiyor. VAR heyeti 4 dakika incelemelerine karşın golü vermelerini gerçekten anlamak çok zor.

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