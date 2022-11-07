"Bu sonuç kabul edilemez"

Trabzonspor, Konyaspor karşısında galibiyeti kaçırırken teknik direktör Abdullah Avcı, kritik puanlar kaybettiklerini söyledi. Rakip karşısında oyuna iyi başladıklarını ifade eden bordo-mavili çalıştırıcı, "Konya karşısında baskılı başladık ve 2-0 öne geçmeyi başardık. Bu skorun ardından oyuncularım geriye yaslandı. Goller bizi rehavete itti. Sahamızda puan kaybetmememiz gereken bir karşılaşmaydı. 2-0 öne geçtiysek bunu korumamız gerekiyor. Takım olarak üzgünüz. Tribünlere gelen taraftarlarımıza galibiyet hediye etmek isterdik" dedi.

4 DAKİKA SÜRDÜ

Konyaspor'un da iyi bir futbol sergilediğini ve oyuna ortak olmayı başardığını kaydeden Avcı, hakem Zorbay Küçük'e tepki gösterdi. Özellikle Diouf'un attığı golün incelemesinin 4 dakika sürmesine bir anlam veremediklerini kaydeden Abdullah Avcı sözlerini şöyle sürdürdü: Maçların ardından hakemler hakkında konuşmak istemiyorum. Ancak sahada hakemlik açısından kötü bir yönetim vardı. İkinci golde top Diouf'un koluna çarpıp ağlara gidiyor. VAR heyeti 4 dakika incelemelerine karşın golü vermelerini gerçekten anlamak çok zor.