Haberler Trabzonspor Bakasetas'ın boşu yok

Bakasetas'ın boşu yok

Bakasetas fırtınası devam ediyor. Bu sezon Avrupa Ligi'nde H Grubu'nda oynanan 6 maçta da stora katkı yaparak tarihe geçen 29 yaşındaki 10 numara, dün Konya karşısında da sahne aldı. Kazanılan penaltı vuruşunu 14. dakikada Sehic'in solundan filelere gönderdi ve takımının ilk golünü kaydetti. Yunan futbolcunun, bu sezon çıktığı 20 resmi maçta 9 gol ve 6 asisti var. Ayrıca 6 milli maçta 3 gol, 2 asistlik katkı yapmıştı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2022 Pazartesi 06:50
Bakasetas'ın boşu yok

Bakasetas fırtınası devam ediyor. Bu sezon Avrupa Ligi'nde H Grubu'nda oynanan 6 maçta da stora katkı yaparak tarihe geçen 29 yaşındaki 10 numara, dün Konya karşısında da sahne aldı. Kazanılan penaltı vuruşunu 14. dakikada Sehic'in solundan filelere gönderdi ve takımının ilk golünü kaydetti. Yunan futbolcunun, bu sezon çıktığı 20 resmi maçta 9 gol ve 6 asisti var. Ayrıca 6 milli maçta 3 gol, 2 asistlik katkı yapmıştı.

Bu sezon Süper Lig'de gollerinin tamamını penaltı noktasından kaydeden oyuncular arasında en fazla gol atan isim Anastasios Bakasetas (4).

Trabzonspor ile Konyaspor arasında oynanan son 6 karşılaşmada iki takım da gol bulmayı başardı. Dünkü maçta da toplamda 4 gol ağlarla buluşurken toplamda 24 gole ulaşıldı.

DİĞER
Osman Sınav ve Türkan Şoray’a vefa ödülü! Türkan Şoray ayakta alkışlandı
Ajda Pekkan'ın ultra lüks villasına Mauro Icardi talip oldu
Jesus Sivas 11'ini belirledi! O isim...
Kartal'ın derbi kabusu! Son 15 maçta sadece...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yalnız bu maçın değil sezonun en büyük problemi...
Fırtına avantajı koruyamadı!
Canlı altın fiyatları (7 Kasım Pazartesi)
İstanbul su kesintisi olan ilçeler (7 Kasım 2022)
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yalnız bu maçın değil sezonun en büyük problemi... Yalnız bu maçın değil sezonun en büyük problemi... 07:47
Betis ile Sevilla puanları paylaştı! Betis ile Sevilla puanları paylaştı! 01:17
Betis ile Sevilla puanları paylaştı! Betis ile Sevilla puanları paylaştı! 01:16
Marsilya rahat nefes aldı! Marsilya rahat nefes aldı! 01:03
Marsilya rahat nefes aldı! Marsilya rahat nefes aldı! 01:03
Ali Koç'un ayak parmağı kırıldı! Ali Koç'un ayak parmağı kırıldı! 00:43
Daha Eski
Fırtına'ya verilen 2. penaltı kararı doğru mu? Toroğlu değerlendirdi Fırtına'ya verilen 2. penaltı kararı doğru mu? Toroğlu değerlendirdi 00:40
Derbide kazanan Juve! Derbide kazanan Juve! 00:40
Sorumlusu Valerien Ismael! Şenol Güneş kolları sıvadı Sorumlusu Valerien Ismael! Şenol Güneş kolları sıvadı 00:38
Derbide kazanan Juve! Derbide kazanan Juve! 00:37
Fırtına'ya verilen 2. penaltı kararı doğru mu? Toroğlu değerlendirdi Fırtına'ya verilen 2. penaltı kararı doğru mu? Toroğlu değerlendirdi 00:33
Toroğlu Konyaspor'un 2. golünü yorumladı! Gol nizami mi? Toroğlu Konyaspor'un 2. golünü yorumladı! Gol nizami mi? 00:21