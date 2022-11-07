Bakasetas'ın boşu yok

Bakasetas fırtınası devam ediyor. Bu sezon Avrupa Ligi'nde H Grubu'nda oynanan 6 maçta da stora katkı yaparak tarihe geçen 29 yaşındaki 10 numara, dün Konya karşısında da sahne aldı. Kazanılan penaltı vuruşunu 14. dakikada Sehic'in solundan filelere gönderdi ve takımının ilk golünü kaydetti. Yunan futbolcunun, bu sezon çıktığı 20 resmi maçta 9 gol ve 6 asisti var. Ayrıca 6 milli maçta 3 gol, 2 asistlik katkı yapmıştı.

Bu sezon Süper Lig'de gollerinin tamamını penaltı noktasından kaydeden oyuncular arasında en fazla gol atan isim Anastasios Bakasetas (4).

Trabzonspor ile Konyaspor arasında oynanan son 6 karşılaşmada iki takım da gol bulmayı başardı. Dünkü maçta da toplamda 4 gol ağlarla buluşurken toplamda 24 gole ulaşıldı.