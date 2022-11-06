Trezeguet Konyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, evinde Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Bordo-mavililerin karşılaşmadaki 2. golünü atan Trezeguet, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Trezeguet, "Bugün 2 puan kaybetmiş olmamız bizim adımıza zor bir durum. Kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyoruz. Bu bir futbol ne yazık ki. Çok sıkı çalışıyoruz. Ligde ve Avrupa'da kazanmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

İŞTE TREZEGUET'İN AÇIKLAMALARI

"Bugün 2 puan kaybetmiş olmamız bizim adımıza zor bir durum. Kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyoruz. Bu bir futbol ne yazık ki. Çok sıkı çalışıyoruz. Ligde ve Avrupa'da kazanmaya çalışıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Denemeye devam etmemiz gerekiyor. Bugüne kadar çok maç kazandık, bundan sonra da kazanmaya devam edeceğimizi düşünüyorum."