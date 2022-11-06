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TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | TS maçı hangi kanalda? Trabzonspor - Konyaspor maçı saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Trabzonspor ile Konyaspor, 13. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Zorbay Küçük kritik müsabakada düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, TS maçı hangi kanalda? Trabzonspor - Konyaspor maçı saat kaçta?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2022 Pazar 18:01 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2022 Pazar 18:20
TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | TS maçı hangi kanalda? Trabzonspor - Konyaspor maçı saat kaçta?

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Spor Toto Süper Lig'de heyecan Trabzonspor - Konyaspor maçıyla devam ediyor. 13. hafta maçında Fırtına, Konyaspor'u ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Konyaspor maçı 6 Kasım Pazar günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar müsabaka öncesi, sırası ve sonrasında haberimizde yer alacak.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Bartra, Hugo, Denswil, Siopis, Hamsik, Bakasetas, A.Ömür, Trezeguet, Maxi Gomez

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Michalak, Oğulcan, Çekiçi, Bytyqi, Muhammet

43. RANDEVU

İki takım karşılaşma ile birlikte Spor Toto Süper Lig'de 43. kez karşı karşıya gelecekler. Geride kalan 42 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 21-10 üstünlüğü bulunuyor. 10 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 66 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 48 gol gördü. Geçtiğimiz sezon Konya'da oynanan maçı 2-2 beraberlikle sonuçlanırken, Trabzonspor evinde oynadığı maçı ise 2-1 kazanmıştı.

TRABZONSPOR'UN EVİNDE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Trabzonspor, iç sahasında bileği bükülmüyor. Karadeniz ekibi, en son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan sonra sahasında oynadığı maçları kaybetmedi. 30 maçtır evinde bileği bükülmeyen bordo-mavililer 607 günlük sürede hiç yenilmedi. Söz konusu maçlarda 19 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.

AVCI 15 YILDIR KONYASPOR'A YENİLMİYOR

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor takımlarının başında görev yaptığı son 20 lig maçında rakibi Konyaspor'a yenilmedi. Tecrübeli teknik adam 1 Ekim 2007'de Başakşehir'in başında bulunduğu dönemde rakibine 3-2 mağlup olurken, söz konusu dönemden sonra oynanan 20 lig maçında 12 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.

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