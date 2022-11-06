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Trabzonspor - Konyaspor | CANLI

Süper Lig'in 13. haftasında heyecan devam ediyor. Günün kapanış maçında, şampiyonluğun güçlü adaylarından Trabzonspor sahasında Konyaspor'u ağırlıyor. Bordo mavililerde hedef kazanarak üst sıralardan kopmamak. Konuk Konyaspor ise zorlu Trabzon deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor. Trabzonspor Konyaspor maçını haberimizden takip edebilirsiniz...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2022 Pazar 20:20 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2022 Pazar 20:40
Trabzonspor - Konyaspor | CANLI

Süper Lig'in 13. haftasında heyecan devam ediyor. Günün kapanış maçında, şampiyonluğun güçlü adaylarından Trabzonspor sahasında Konyaspor'u ağırlıyor.

Bordo mavililerde hedef kazanarak üst sıralardan kopmamak. Konuk Konyaspor ise zorlu Trabzon deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor.

Trabzonspor Konyaspor maçını haberimizden takip edebilirsiniz...


İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Vitor Hugo, Bartra, Hüseyin, Gbamin, Hamsik, Bakasetas, Trezeguet, Abdülkadir Ömür, Maxi Gomez

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Paz, Soner, Hadziahmetovic, Michalak, Bytyqi, Diouf

TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Konyaspor maçı 6 Kasım Pazar günü saat 20:00'de başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

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