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Trabzonspor Konyaspor: 2-2 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 13. haftasında heyecan devam etti. Son şampiyon Trabzonspor sahasında Konyaspor ile karşılaştı. Fırtına iki penaltı golüyle 2-0 öne geçtiği karşılaşmada üstünlüğünü koruyamadı ve mücadele 2-2 sona erdi. Maçta Trabzonspor'un golleri 14'te Bakasetas ve 27'de Trezeguet'den gelirken Konyaspor'un golleri 45+8 ve 54'te Diouf'tan geldi. Konuk ekipte Ikpeazu 82'de kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Bu sonucun ardından Trabzonspor 22, Konyaspor ise 21 puana ulaştı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2022 Pazar 22:08 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2022 Pazar 22:10
Trabzonspor Konyaspor: 2-2 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 13. haftasında heyecan devam etti. Son şampiyon Trabzonspor sahasında Konyaspor ile karşılaştı. Fırtına iki penaltı golüyle 2-0 öne geçtiği karşılaşmada üstünlüğünü koruyamadı ve mücadele 2-2 sona erdi.

Maçta Trabzonspor'un golleri 14'te Bakasetas ve 27'de Trezeguet'den gelirken Konyaspor'un golleri 45+8 ve 54'te Diouf'tan geldi.

Konuk ekipte Ikpeazu 82'de kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor 22, Konyaspor ise 21 puana ulaştı.

AVCI'DAN 4 DEĞİŞİKLİK!

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Arabam.com Konyaspor'u konuk eden Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile oynadığı karşılaşmanın 11'ine göre 4 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, kart cezalısı olan yerli oyuncular Yusuf Yazıcı ve Eren Elmalı'dan faydalanamadı. Avcı, üç yerli mecburiyeti nedeniyle sağ bekte Larsen'in yerine Hüseyin Türkmen'e görev verdi.

Sol bekte cezalı Eren Elmalı'nın yokluğunda Denswil'i oynatan Avcı, orta sahada Siopis yerine Gbamin'i tercih etti. Forvette ise Yusuf Yazıcı yerine Maxi Gomez ilk 11'de sahaya çıktı.

Trabzonspor'da Edin Visca, Dorukhan Toköz, Serkan Asan ve Bruno Peres de sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

Arabam.com Konyaspor'da sakatlanan Muhammet Demir, kadrodan çıkartılırken forvette Mame Diouf görev yaptı.

TFF BAŞKANI BÜYÜKEKŞİ TRİBÜNDE

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve bazı yönetim kurulu üyeleri de karşılaşmayı izledi.

Bağışladığı organlarıyla 6 kişiye hayat veren minik taraftar Ömer Asaf'ın ve bazı bordo-mavili oyuncuların organ bağışıyla ilgili görüşlerinin yer aldığı video ekrandan taraftarlara yansıtıldı.

Arabam.com Konyaspor sahaya 'kadına el kaldırılamaz', Trabzonspor ise 'Lösev iyi ki varsın' yazılı pankart ile sahaya çıktı.

STAT DOLMADI

Trabzonspor, şampiyon olduğu geçen sezon maçlarını dolu tribünü önünde oynarken bu karşılaşmada da tribünler tam olarak dolmadı.

Bu sezon önceki maçlara oranla taraftar sayısı artarken yine de yer yer boşlukların olduğu gözlendi. Karşılaşmada çok az sayıda da Konyaspor taraftarı yer aldı.

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