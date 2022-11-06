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TRABZONSPOR HABERLERİ | Yenilmez armada zafer peşinde! İşte Avcı'nın Konya maçı muhtemel 11'i

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig’in son şampiyonu Trabzonspor, 13. haftada Konyaspor'u konuk edecek. Zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılarak ligde yükselişe geçmenin hesaplarını yapan bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı'nın planı netlik kazandı. İşte Trabzonspor'un muhtemel 11'i...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2022 Pazar 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ | Yenilmez armada zafer peşinde! İşte Avcı'nın Konya maçı muhtemel 11'i

Haftanın önemli randevularından biri de Akyazı'da olacak. Ligin son şampiyonu Trabzonspor, güçlü oyunuyla dikkat çeken Konyaspor'u konuk edecek. Bordo-mavililer, evinde oynadığı son 30 lig maçında yenilgi yüzü görmedi. İlhan Palut'un öğrencilerine karşı da bu geleneği sürdürerek 3 puanı hanesine yazdırmayı planlıyor. Fırtına, 2 maçlık beraberlik serisi sonrası Sivasspor'u mağlup etmişti. Geçtiğimiz haftayı da BAY geçmişti. Konyaspor maçıyla yeniden lige dönüş yapacak. Abdullah Avcı ve öğrencileri zafer için kenetlendi.

6 OYUNCU YOK

Karadeniz temsilcisinde bugünkü Konyaspor maçı öncesinde 6 eksik bulunuyor. Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı ve Eren Elmalı sarı kart cezalısı. Serkan Asan, Dorukhan Toköz, Edin Visca ve Emrehan Gedikli'nin ise sakatlıkları devam deiyor. Bruno Peres sakatlığını atlattı ancak lisansı aktif olmadığı için sezonun ilk devresinde forma giyemiyor. Abdullah Avcı öğrencileriyle yaptığı görüşmede mutlak 3 puan almaları gerektiğini söyledi. Konyaspor'un sabırlı oynadığının altını çizen Avcı oyuncularından taktiğe sadık kalmalarını istedi.

3 FUTBOLCU SINIRDA

Fırtına'da Trezeguet, Marc Bartra ve Anastasios Bakasetas sarı kart sınırında bulunuyor. 3 oyuncu bugünkü mücadelede kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecekler. Gelecek hafta Ankaragücü maçında takımı yalnız bırakacaklar.

EREN'İN YERİNE DENSWIL

Eren Elmalı cezalı olduğu için teknik direktör Abdullah Avcı sol bekte Stefano Denswil'i kullanacak. Avcı, tecrübeli oyuncusundan hücuma sık sık katkı vermesini istedi.

İŞTE TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Bartra, Hugo, Denswil, Siopis, Hamsik, Bakasetas, A.Ömür, Trezeguet, Maxi Gomez

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Michalak, Oğulcan, Çekiçi, Bytyqi, Muhammet

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