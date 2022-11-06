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Maxi&Bozok çok hırslı

İç saha maçlarında henüz gol atamayan Maxi Gomez ve Umut Bozok, Konyaspor’u gözlerine kestirdiler. Siftah peşindeler.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2022 Pazar 06:50
Maxi&Bozok çok hırslı
Trabzonspor'da Konyaspor mücadelesi öncesinde gözler golcülerde... Maxi Gomez ve Umut Bozok şu ana kadar beklenilen patlamayı yapamadılar. İki futbolcunun da henüz iç sahada golü bulunmuyor. Gomez de Umut da bu seriye bir son vermek istiyor. Umut Bozok, ligde forma giydiği 7 maçta 2 gol atabildi. Ancak son 3 karşılaşmada fileleri havalandıramadı. Maxi Gomez ise 6 maçta sadece 1 gol atabildi. İki oyuncu Süper Lig'de iç sahadaki ilk gollerini atmayı çok arzuluyorlar. Taraftar da karşılaşma öncesinde bu iki isme destek verece
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