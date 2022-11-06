Abdullah Avcı Konyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında arabam.com Konyaspor ile kozlarını paylaştı. Mücadele iki takımında bulduğu gollerle 2-2 berabere tamamlandı.

Zorlu müsabakanın ardından Karadeniz ekibinde teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Marc Bartra'nın durumu hakkında da konuşan Avcı, "Marc Bartra hastaneye gitti. Başı dönüyor." ifadelerini kullandı.

İŞTE ABDULLAH AVCI'NIN AÇIKLAMALARI

"Oyunun başı ve ortasında baskılar, topu kazanma, oynama, 2-0'ı yakalama... Her şey harika gidiyor. Rakibe hiçbir şey vermiyoruz. 2-0 iyi skor. Devre bitiyordu, 8 dakika uzatma vardı. Maçı koparacağın bölümde 2-1 ile içeri gidiyorsun."

"Trabzonspor içeride berabere kalıyorsa iyi sonuç değil, hele 2-0'dan 2-2 hiç iyi değil."

"Bizim gibi takımın böyle gol yememesi gerekiyor. Eline çarptı mı, çarpmadı mı bilmiyorum ama golü verdiler. VAR'dan baktılar."

"Konyaspor iyi bir takım, bunu kabul ediyoruz ama sonuç alabilirdik, puan kaybettik, üzgünüz. Cezalılar, sakatlar var. 21 maç oynadık, 22'inciyi oynayıp araya gideceğiz."

BARTRA'NIN DURUMU HAKKINDA

"Marc Bartra hastaneye gitti. Başı dönüyor."