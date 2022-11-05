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Trabzonspor'dan transferde yerli harekatı! Listede 4 isim var

Trabzonspor'da son dakika haberi... Bordo mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, yönetimden 4 transfer talep etti. İşte Trabzonspor'un listesindeki o isimler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 15:01
Trabzonspor'dan transferde yerli harekatı! Listede 4 isim var

Sezon başladıktan sonra Visca ve Dorukhan'ın sakatlıkları nedeniyle sıkıntı yaşayan teknik direktör Abdullah Avcı, özellikle sağ kanattaki soruna bir türlü çözüm bulamadı.

Trabzonspor'dan transferde yerli harekatı! Listede 4 isim var

Bek rotasyonunda da elinde oyuncu bulunmadığı için sürekli Larsen-Eren Elmalı ikilisini oynatmak zorunda kaldı.

Trabzonspor'dan transferde yerli harekatı! Listede 4 isim var

Avcı, Ocak ayında başlayacak ara transfer döneminde kadroyu daha alternatifli bir hale getirmek istiyor.

Trabzonspor'dan transferde yerli harekatı! Listede 4 isim var

Bu doğrultuda gözler tamamen yerli isimlere çevrildi.

Trabzonspor'dan transferde yerli harekatı! Listede 4 isim var

Çünkü yabancı kontenjanı dolu.

Trabzonspor'dan transferde yerli harekatı! Listede 4 isim var

EFECAN VE ONUR BULUT...
Sağ tarafa düşünülen isim Efecan Karaca. Daha önce 2 kez Fırtına'nın kapısından dönen Alanyaspor'un kaptanı konusunda nabız yoklanacak.

Trabzonspor'dan transferde yerli harekatı! Listede 4 isim var

Sağ beke ilk aday; Kayserisporlu Onur Bulut. Milli futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 6 ay sonra bitiyor.

Trabzonspor'dan transferde yerli harekatı! Listede 4 isim var

Dolayısıyla maliyeti uygun olabilir.

Trabzonspor'dan transferde yerli harekatı! Listede 4 isim var

61 Saat'in haberine göre, sol bek için Beşiktaş'tan Glasgow'a giden Rıdvan Yılmaz'ın kiralanması gündeme gelirken, İskoç ekibinin istediği şartlar araştırılıyor.

Trabzonspor'dan transferde yerli harekatı! Listede 4 isim var

2019'da Alanyaspor'un Stuttgart'tan transfer ettiği Umut, çıktığı 70 maçta 4 gol atıp, 4 asist yaptı.

Trabzonspor'dan transferde yerli harekatı! Listede 4 isim var

UMUT GÜNEŞ LİSTEDE
Kanat ve bek rotasyonunun güçlendirilmesi durumunda orta alana da bir takviye yapılabilir. Listedeki futbolculardan biri; Umut Güneş.

Trabzonspor'dan transferde yerli harekatı! Listede 4 isim var

Almanya doğumlu ve 22 yaşındaki Umut, bu sezon Süper Lig'de 8 karşılaşmada forma giydi.

Trabzonspor'dan transferde yerli harekatı! Listede 4 isim var

Orta sahada dinamizmiyle dikkat çeken ve sol ayaklı genç yıldızın, Alanyaspor'la olan kontratı Haziran ayında sona eriyor.

Trabzonspor'dan transferde yerli harekatı! Listede 4 isim var

Trabzonspor, ara dönemde minimum 2 transfer gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Trabzonspor'dan transferde yerli harekatı! Listede 4 isim var

Beşiktaş'tan Glasgow'a giden sol bek Rıdvan, İskoç ekibinde istediği şansı bulamadı.

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