Savunma bile yapıyorum

Ferencvaros'a gol atan Bakasetas'a asist yapan Trezeguet, takıma katkı verebilmek için mücadele ettiğini söyledi. Mısırlı sol kanat, "Gol atmak, asist yapmak için açım. Gol atamadığım zaman da takımın kazanması için en iyisini yapmaya çalışıyorum. Top bende değilken de savunmaya gelmeye çalışıyorum" dedi.
Ferencvaros'a gol atan Bakasetas'a asist yapan Trezeguet, takıma katkı verebilmek için mücadele ettiğini söyledi. Mısırlı sol kanat, "Gol atmak, asist yapmak için açım. Gol atamadığım zaman da takımın kazanması için en iyisini yapmaya çalışıyorum. Top bende değilken de savunmaya gelmeye çalışıyorum" dedi.