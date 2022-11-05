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Savunma bile yapıyorum

Ferencvaros'a gol atan Bakasetas'a asist yapan Trezeguet, takıma katkı verebilmek için mücadele ettiğini söyledi. Mısırlı sol kanat, "Gol atmak, asist yapmak için açım. Gol atamadığım zaman da takımın kazanması için en iyisini yapmaya çalışıyorum. Top bende değilken de savunmaya gelmeye çalışıyorum" dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 06:50
Savunma bile yapıyorum
Ferencvaros'a gol atan Bakasetas'a asist yapan Trezeguet, takıma katkı verebilmek için mücadele ettiğini söyledi. Mısırlı sol kanat, "Gol atmak, asist yapmak için açım. Gol atamadığım zaman da takımın kazanması için en iyisini yapmaya çalışıyorum. Top bende değilken de savunmaya gelmeye çalışıyorum" dedi.
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