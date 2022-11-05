Haberler Trabzonspor Hedef kupa

Hedef kupa

Trabzonspor’un UEFA Konferans Ligi play off turundaki rakipleri tam da dişine göre.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 06:50
Hedef kupa

Avrupa Ligi H Grubu 9 puanla Ferencvaros ve Monaco'nun ardından üçüncü sırada tamamlayan Trabzonspor, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off turunda devam edecek. Fırtına'nın rakibinin belli olacağı kuralar 7 Kasım Pazartesi günü çekilecek. Teknik ekip ve futbolcular, Konferans Ligi için ise hedef büyüttü. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın maçın ardından soyunma odasında da oyuncularına bu vurguda bulunduğu ve "Avrupa Konferans Ligi bizim için önemli bir hedef, ulaşılabilir ve çok daha ciddi başarılar elde edebileceğimiz bir kulvar. Üzüntümüzü kenara koyup yolumuza sağlam adımlarla devam edeceğiz" dediği öğrenildi.


FIRTINA'NIN PLAY-OFF TURUNDA MUHTEMEL RAKİPLERİ

Fiorentina (İtalya)
Gent (Belçika)
Anderlecht (Belçika)
Basel (İsviçre)
Cluj (Romanya)
Dnipro (Ukrayna)
Lech Poznan (Polonya)
Partizan (Sırbistan)

DİĞER
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Devre arası bombası...
Borcu olan milyonları ilgilendiriyor! Bu tarihten önce ödeyenler yararlanacak! İşte detaylar
Devlerin düellosu! İşte öne çıkan istatistikler
Buruk'un derbi planı belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Avcı şampiyonluk ateşini yaktı!
Fırtına zirvede
5 Kasım Döviz Kuru - Euro, dolar, gram altın kaç TL?
TV8,5 CANLI İZLE
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çarpıcı yorum! "Benim tanıdığım Şenol hoca..." Çarpıcı yorum! "Benim tanıdığım Şenol hoca..." 07:50
Kerem Aktürkoğlu rahat Kerem Aktürkoğlu rahat 06:33
Masuaku'yu uyardı Masuaku'yu uyardı 06:27
F.Bahçe çıtayı yükseltti! Jesus Avrupa'da kupa için o ismi istedi F.Bahçe çıtayı yükseltti! Jesus Avrupa'da kupa için o ismi istedi 00:55
F.Bahçe Beko Barça'ya takıldı! F.Bahçe Beko Barça'ya takıldı! 00:34
F.Bahçe Beko Barça'ya takıldı! F.Bahçe Beko Barça'ya takıldı! 00:26
Daha Eski
Buruk'un derbi planı belli oldu! Buruk'un derbi planı belli oldu! 23:58
Torrent'ten G.Saray sözleri! "Büyük bir hataydı" Torrent'ten G.Saray sözleri! "Büyük bir hataydı" 23:25
Torrent'ten G.Saray sözleri! "Büyük bir hataydı" Torrent'ten G.Saray sözleri! "Büyük bir hataydı" 23:25
🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 22:52
Ezber bozan adam! 155 günde... Ezber bozan adam! 155 günde... 22:52
Rizespor evinde hata yapmadı! Rizespor evinde hata yapmadı! 22:50