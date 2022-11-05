Hedef kupa

Avrupa Ligi H Grubu 9 puanla Ferencvaros ve Monaco'nun ardından üçüncü sırada tamamlayan Trabzonspor, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off turunda devam edecek. Fırtına'nın rakibinin belli olacağı kuralar 7 Kasım Pazartesi günü çekilecek. Teknik ekip ve futbolcular, Konferans Ligi için ise hedef büyüttü. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın maçın ardından soyunma odasında da oyuncularına bu vurguda bulunduğu ve "Avrupa Konferans Ligi bizim için önemli bir hedef, ulaşılabilir ve çok daha ciddi başarılar elde edebileceğimiz bir kulvar. Üzüntümüzü kenara koyup yolumuza sağlam adımlarla devam edeceğiz" dediği öğrenildi.



FIRTINA'NIN PLAY-OFF TURUNDA MUHTEMEL RAKİPLERİ

Fiorentina (İtalya)

Gent (Belçika)

Anderlecht (Belçika)

Basel (İsviçre)

Cluj (Romanya)

Dnipro (Ukrayna)

Lech Poznan (Polonya)

Partizan (Sırbistan)