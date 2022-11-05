Hazırlıklar başladı

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın Konyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, hazırlıklarına ara vermeden başladı. Ferencvaros maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaparken, diğer futbolcular pas ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın Konyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, hazırlıklarına ara vermeden başladı. Ferencvaros maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaparken, diğer futbolcular pas ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.