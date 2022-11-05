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TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına zirvede yer aldı! İşte başı çektikleri o liste

Fırtına zirvede yer aldığı listeyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Trabzonspor toplam 14.4 milyon euro’luk UEFA geliriyle Türk kulüpleri arasında en önde yer aldı. Türkiye Avrupa kupalarında 4 takımla yoluna devam ederken toplam UEFA kazancı ise 43 milyon euro'ya yaklaşmış durumda.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına zirvede yer aldı! İşte başı çektikleri o liste

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Türkiye, Avrupa kupalarında 4 takımla yoluna devam ederken, kulüplerin toplam UEFA kazancı 43 milyon euro'ya yaklaştı. UEFA para ödüllerinde an itibarıyla en fazla geliri Trabzonspor elde etti. Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda elenen bordo-mavili kulüp, bu kalemden teselli mahiyetinde 5 milyon euro ile ödüllendirildi. Yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Trabzonspor, 3.63 milyon euro'luk katılım bedelinin yanı sıra performanstan 1.95 milyon euro, katsayıdan da 1.32 milyon euro kazandı. Yaklaşık 2.5 milyonluk market geliriyle birlikte bordo-mavililer toplamda 14.4 milyon euro'nun sahibi oldu.

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