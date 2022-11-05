Dış sahada 21 gol yedi

Evindeki Süper Lig maçlarında başarılı savunmasıyla dikkati çeken ve sadece 2 gol yiyen Karadeniz devi, dış sahada ise 6 maçta rakiplerinin 11 golüne engel olamadı. Trabzonspor, Avrupa'daki 4 deplasmanda 10 gol yedi. Dış sahadaki 10 resmi maçta kalesinde 21 gol gördü. Toplam 3 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı.
EvindekiSüper Lig maçlarında başarılı savunmasıyla dikkati çeken ve sadece 2 gol yiyen Karadeniz devi, dış sahada ise 6 maçta rakiplerinin 11 golüne engel olamadı. Trabzonspor, Avrupa'daki 4 deplasmanda 10 gol yedi. Dış sahadaki 10 resmi maçta kalesinde 21 gol gördü. Toplam 3 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı.