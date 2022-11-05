Daha iyisi için çalışacağız

Kaptan Uğurcan Çakır, Konferans Ligi ile ilgili açıklama yaptı. 26 yaşındaki eldiven, sosyal medya hesabından "Hem ülke puanına katkı hem de futbolumuzun gelişimi adına Avrupa'da yola devam etmek önemliydi. Daha iyisi için daha çok çalışacağız. Tüm kulvarlarda yanımızda olan herkese minnettarız" dedi.
KaptanUğurcan Çakır, Konferans Ligi ile ilgili açıklama yaptı. 26 yaşındaki eldiven, sosyal medya hesabından "Hem ülke puanına katkı hem de futbolumuzun gelişimi adına Avrupa'da yola devam etmek önemliydi. Daha iyisi için daha çok çalışacağız. Tüm kulvarlarda yanımızda olan herkese minnettarız" dedi.