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Bakasetas tarihe geçti

Bakasetas kasırgası sürüyor. Bu sezon hücumda Trabzonspor'u sırtlayan Yunan maestro, Ferencvaros'u da boş geçmedi. Fırtına'ya galibiyeti getiren 29 yaşındaki 10 numara, UEFA Avrupa Ligi'nde gruptaki 6 maçta da skora katkı verdi. Söz konusu periyotta 3 gol, 4 asistlik performans gösteren Bakasetas, turnuva tarihinde tüm grup karşılaşmalarında skora etki ederek, bunu başaran ilk isim oldu. Yunan futbolcunun, bu sezon çıktığı 19 resmi maçta 8 gol ve 7 asisti var.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 06:50
Bakasetas tarihe geçti
Bakasetas kasırgası sürüyor. Bu sezon hücumda Trabzonspor'u sırtlayan Yunan maestro, Ferencvaros'u da boş geçmedi. Fırtına'ya galibiyeti getiren 29 yaşındaki 10 numara, UEFA Avrupa Ligi'nde gruptaki 6 maçta da skora katkı verdi. Söz konusu periyotta 3 gol, 4 asistlik performans gösteren Bakasetas, turnuva tarihinde tüm grup karşılaşmalarında skora etki ederek, bunu başaran ilk isim oldu. Yunan futbolcunun, bu sezon çıktığı 19 resmi maçta 8 gol ve 7 asisti var.
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