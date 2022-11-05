Bakasetas tarihe geçti

Bakasetas kasırgası sürüyor. Bu sezon hücumda Trabzonspor'u sırtlayan Yunan maestro, Ferencvaros'u da boş geçmedi. Fırtına'ya galibiyeti getiren 29 yaşındaki 10 numara, UEFA Avrupa Ligi'nde gruptaki 6 maçta da skora katkı verdi. Söz konusu periyotta 3 gol, 4 asistlik performans gösteren Bakasetas, turnuva tarihinde tüm grup karşılaşmalarında skora etki ederek, bunu başaran ilk isim oldu. Yunan futbolcunun, bu sezon çıktığı 19 resmi maçta 8 gol ve 7 asisti var.
Bakasetas kasırgası sürüyor. Bu sezon hücumda Trabzonspor'u sırtlayan Yunan maestro, Ferencvaros'u da boş geçmedi. Fırtına'ya galibiyeti getiren 29 yaşındaki 10 numara, UEFA Avrupa Ligi'nde gruptaki 6 maçta da skora katkı verdi. Söz konusu periyotta 3 gol, 4 asistlik performans gösteren Bakasetas, turnuva tarihinde tüm grup karşılaşmalarında skora etki ederek, bunu başaran ilk isim oldu. Yunan futbolcunun, bu sezon çıktığı 19 resmi maçta 8 gol ve 7 asisti var.