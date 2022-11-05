Antalya planlaması

Konyaspor ve Ankaragücü karşılaşmalarının ardından Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig 'e yaklaşık 1.5 ay ara verilecek. Bordo-mavililer, bu süreçte 2.5 haftalık Antalya kampı planlıyor. Buradaki çalışmalar kapsamında, en az 2 hazırlık maçı oynanması da düşünülüyor. Abdullah Avcı, bu uzun arayı adeta sezon başı kampı olarak görüyor ve dönüşte çok daha iyi bir takım izlettirmek istiyor.
Konyasporve Ankaragücü karşılaşmalarının ardından Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig 'e yaklaşık 1.5 ay ara verilecek. Bordo-mavililer, bu süreçte 2.5 haftalık Antalya kampı planlıyor. Buradaki çalışmalar kapsamında, en az 2 hazırlık maçı oynanması da düşünülüyor. Abdullah Avcı, bu uzun arayı adeta sezon başı kampı olarak görüyor ve dönüşte çok daha iyi bir takım izlettirmek istiyor.