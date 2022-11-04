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Yusuf Yazıcı sürprizi

Bordo-mavili takımın ilk 11'indeki en flaş değişiklik olarak kart cezalısı olan Gomez'in yokluğunda iki forvet Umut Bozok ile Djaniny'nin kulübede oturduğu maça Yusuf Yazıcı'nın forvet başlaması olduğu. Yazıcı daha önce Lille ve CSKA Moskova'da bu mevkide oynamıştı. 25 yaşındaki oyuncu 62'de kenara alındı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2022 Cuma 06:50
Yusuf Yazıcı sürprizi
Bordo-mavili takımın ilk 11'indeki en flaş değişiklik olarak kart cezalısı olan Gomez'in yokluğunda iki forvet Umut Bozok ile Djaniny'nin kulübede oturduğu maça Yusuf Yazıcı'nın forvet başlaması olduğu. Yazıcı daha önce Lille ve CSKA Moskova'da bu mevkide oynamıştı. 25 yaşındaki oyuncu 62'de kenara alındı.
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