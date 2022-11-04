Yusuf Yazıcı sürprizi

Bordo-mavili takımın ilk 11'indeki en flaş değişiklik olarak kart cezalısı olan Gomez'in yokluğunda iki forvet Umut Bozok ile Djaniny'nin kulübede oturduğu maça Yusuf Yazıcı'nın forvet başlaması olduğu. Yazıcı daha önce Lille ve CSKA Moskova'da bu mevkide oynamıştı. 25 yaşındaki oyuncu 62'de kenara alındı.
Bordo-mavili takımın ilk 11'indeki en flaş değişiklik olarak kart cezalısı olan Gomez'in yokluğunda iki forvet Umut Bozok ile Djaniny'nin kulübede oturduğu maça Yusuf Yazıcı'nın forvet başlaması olduğu. Yazıcı daha önce Lille ve CSKA Moskova'da bu mevkide oynamıştı. 25 yaşındaki oyuncu 62'de kenara alındı.