Teknik direktör Abdullah Avcı, Avrupa Ligi'ne gidemedikleri için üzgün olduklarını söyledi. Bordo-mavili hoca, "Ancak Konferans Ligi'nde ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. İlk maçta yenildiğimiz Ferencvaros'tan rövanşı aldık. Takımım iyi mücadele etti, birçok da pozisyon bulduk. Daha farklı galip bitirebilirdik" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor'da teknikdirektör Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi'ne gidemedikleri için üzgün olduklarını söyledi. Bordo-mavili hoca, "Konferans Ligi'nde ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. İlk maçta yenildiğimiz Ferencvaros'tan rövanşı aldık. Takımım iyi mücadele etti, birçok da pozisyon bulduk. Daha farklı galip bitirebilirdik" ifadelerini kullandı.