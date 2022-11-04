Trabzonspor'un Konferans Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi H Grubu son maçında Trabzonspor sahasında Ferenvaros'u konuk etti.
UEFA Avrupa Ligi H Grubu son maçında Trabzonspor sahasında Ferenvaros'u konuk etti.
Bordo-mavililer karşılaşmayı Bakasetas'ın golüyle 1-0 kazandı ancak bu sonuç gruptan çıkmaya yetmedi.
Kızılyıldız'ı mağlup eden Monaco, bir üst tura yükseldi. Temsilcimiz Trabzonspor ise grubu 3. sırada bitirerek Avrupa Ligi'ne veda etti.
Trabzonspor, Konferans Ligi'nde son 16'ya kalmak için play-off turu oynayacak.
Konferans Ligi'nde play-off turu karşılaşmaları 16 ve 23 Şubat'ta oynanacak.
Play-off turu kura çekimi 7 Kasım Pazartesi günü çekilecek.
ANDERLECHT (Belçika)
CLUJ (Romanya)
FIORENTINA (İtalya)