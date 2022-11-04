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Trabzonspor'un Konferans Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu!

Son dakika spor haberi: Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde topladığı 9 puanla H Grubu'nu 3. sırada tamamladı. Avrupa Ligi'ne veda eden bordo-mavililer, yoluna Konferans Ligi'nden devam edecek. Fırtına, Konferans Ligi'nde son 16'ya kalmak için play-off turu oynayacak. İşte Trabzonspor'un Konferans Ligi'nde muhtemel rakipleri...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2022 Cuma 10:13
Trabzonspor'un Konferans Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi H Grubu son maçında Trabzonspor sahasında Ferenvaros'u konuk etti.

Trabzonspor'un Konferans Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu!

Bordo-mavililer karşılaşmayı Bakasetas'ın golüyle 1-0 kazandı ancak bu sonuç gruptan çıkmaya yetmedi.

Trabzonspor'un Konferans Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu!

Kızılyıldız'ı mağlup eden Monaco, bir üst tura yükseldi. Temsilcimiz Trabzonspor ise grubu 3. sırada bitirerek Avrupa Ligi'ne veda etti.

Trabzonspor'un Konferans Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu!

Trabzonspor, Konferans Ligi'nde son 16'ya kalmak için play-off turu oynayacak.

Trabzonspor'un Konferans Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu!

Konferans Ligi'nde play-off turu karşılaşmaları 16 ve 23 Şubat'ta oynanacak.

Trabzonspor'un Konferans Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu!

Play-off turu kura çekimi 7 Kasım Pazartesi günü çekilecek.

Trabzonspor'un Konferans Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu!

İşte Trabzonspor'un muhtemel rakipleri...

Trabzonspor'un Konferans Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu!

LECH POZNAN (Polonya)

Trabzonspor'un Konferans Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu!

PARTIZAN (Sırbistan)

Trabzonspor'un Konferans Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu!

BASEL (İsviçre)

Trabzonspor'un Konferans Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu!

DNIPRO-1 (Ukrayna)

Trabzonspor'un Konferans Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu!

GENT (Belçika)

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