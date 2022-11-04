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TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Ferencvaros maçını değerlendirdi!

Son dakika Trabzonspor haberleri... UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Ferencvaros'u Bakasetas'ın attığı golle 1-0 yendi. Spor yazarları da bu mücadeleyi flaş sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2022 Cuma 08:14 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2022 Cuma 08:29
TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Ferencvaros maçını değerlendirdi!

ZEKİ UZUNDURUKAN - AFERİN ÖMÜR!

Kafası rahatlamış (sözleşme yeniledi) ve sahaya odaklanmış bir Abdülkadir Ömür'ün ne kadar potansiyelli bir yıldız olduğuna dün bir kez daha şahitlik ettik.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Ferencvaros maçını değerlendirdi!

Gerçekten büyük oynadı, Trabzonspor'u hep önde tuttu, klas paslar attı, Trabzonspor'un rakip ceza sahasında çoğalmasında ve net pozisyonlar üretmesinde başrol oynadı 'Altın Çocuk.'

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Ferencvaros maçını değerlendirdi!

Ferencvaros'lu oyuncular, Ömür'ü durdurmaya çalışınca; Bakasetas, Yusuf ve Trezeguet markajdan kurtulup, rakip kaleyi şutları ile adeta dövdüler…

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Ferencvaros maçını değerlendirdi!

Bakasetas'ın ilk yarıda Trabzonspor'u öne geçiren golündeki vuruşu jeneriklikti. Bordo-mavililer, golü bulduktan sonra savunma bloğunu öne çıkarıp, oyunun boyunu kısaltarak, hücum bölgesinde çok daha yaratıcı oldular.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Ferencvaros maçını değerlendirdi!

Abdullah Avcı'nın uğurlu gelen kasketini tekrar takması dikkat çekerken; başarılı hocanın santrfor bölgesinde Yusuf Yazıcı'ya görev vermesi de büyük sürpriz oldu. Yusuf Yazıcı eski formundan çok uzakta ama dün iyi niyeti ile mücadele etti. Bir kıpırdanma var Yusuf'ta.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Ferencvaros maçını değerlendirdi!

Şampiyonluk sezonunda Trabzonspor taraftarına her maçtan sonra övgüler yağdırıyorduk. Şampiyon takımın taraftarının, takımına sırtını dönmeye hakkı yok. Trabzonspor, dünyanın en büyük şehir takımıdır ve taraftarı da şampiyonluk kutlamaları sırasında tüm dünyaya örnek olmuştur. O yüzden Akyazı'da her maç tribünler, yine tıklım tıklım dolmalı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Ferencvaros maçını değerlendirdi!

Hamsik ve Bakasetas çıktıktan sonra Ferencvaros'u oyuna ortak ettik. Zorlandığımız anlarda Siopis takımı ayakta tuttu.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Ferencvaros maçını değerlendirdi!

Trabzonspor, ilk yarıda müthiş oynarken, ikinci yarıda skoru tutarak kazanmasını bildi. Bir umut vardı 2. olup Avrupa Ligi'nde devam etmek için. Ama Monaco, Kızılyıldız'ı farklı yendi; artık yolumuza Konferans Ligi'nde devam edeceğiz!

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Ferencvaros maçını değerlendirdi!

YUNUS EMRE SEL - KAZANMAK İYİDİR

Trabzonspor polemiklere sebebiyet verebilecek bir ön alan tercihiyle çıkmıştı maça. Bu şartlarda başlayan maçta Trabzonspor dinamik ön alan presiyle rakibi beklenenden erken şaşırttı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Ferencvaros maçını değerlendirdi!

Kazanılan topları değerlendirme noktasında daha akıcı bir tercihler bütünü de gelince Ferencvaros, Trabzonspor karşısında top yüzü göremedi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Ferencvaros maçını değerlendirdi!

Hamsik'in istasyon oyunu, Siopis'in presi, Bakasetas'ın kendine özgü meziyetleri ve Trezeguet'nin kaleye yakın olduğunda ortaya çıkardığı oyun bir araya gelince Trabzonspor etkili oldu.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Ferencvaros maçını değerlendirdi!

Bakasetas'ın golü harikaydı. Golden sonra Trezeguet ve Yusuf'un ayağından farkı artıracak fırsatlar da buldu Trabzonspor ancak başarılı olamadı. Ferencvaros'un ise ilk hücum denemesi 32. dakikada geldi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Ferencvaros maçını değerlendirdi!

İlk yarı böyle bittikten sonra Trabzonspor'un oyunu klasik illüzyonuna döndü: Topa sahip olma illüzyonu. 60. dakikaya doğru oyundan düşen Hamsik ve çok da alışık olmadığı bir mevkide oynayan Yusuf çıkarken Djaniny ve Gbamin girdi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Ferencvaros maçını değerlendirdi!

Çok geçmeden Bardhi ve Naci de oyuna girdi, çok beklenmedik değişikliklerdi bunlar. Zira sezon başından beri aynı anda çok tercih edilmemiş bir futbolcu grubu oyundaydı. Bu dakikalardan sonra üstünlüğü ele geçiren Ferencvaros, Trabzonspor kalesine yüklenmeye başladı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Ferencvaros maçını değerlendirdi!

Fırtına kazanarak Konferans Ligi'ne kaldı. Bu sonuç Kızılyıldız yenilgisinin üzüntüsünü daha da derinleştirdi. Ancak yola devam etmek güzel.

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