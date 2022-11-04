TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Ferencvaros maçını değerlendirdi!

Çok geçmeden Bardhi ve Naci de oyuna girdi, çok beklenmedik değişikliklerdi bunlar. Zira sezon başından beri aynı anda çok tercih edilmemiş bir futbolcu grubu oyundaydı. Bu dakikalardan sonra üstünlüğü ele geçiren Ferencvaros, Trabzonspor kalesine yüklenmeye başladı.